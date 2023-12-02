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Расписание матчей
Румыния. Лига I
УТА Арад - Херманнштадт
УТА Арад - Херманнштадт: обзор матча 02 декабря 2023
УТА Арад
02.12.2023, суббота, 15:00
Румыния. Лига I, 18 тур
2 : 0
Завершен
Херманнштадт
79'
K. Luckassen
82'
C. Micovschi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол УТА Арад - Херманнштадт
90'
+4
Желтая карточка
C. Neguț
Замена
D. Iurasciuc
️️️️
C. Mihai
90'
+2
Замена
M. Stolnik
️️️️
K. Luckassen
86'
ГОЛ! 2:0!
C. Micovschi
Пас отдал
E. Johana Omondi
82'
82'
Замена
I. Biceanu
️️️️
S. Mino
ГОЛ! 1:0!
K. Luckassen
Пас отдал
E. Johana Omondi
79'
Замена
D. Rodrigues
️️️️
R. Pop
78'
Желтая карточка
E. Johana Omondi
75'
73'
Желтая карточка
S. Mino
65'
Замена
M. Antoche
️️️️
М. Бутян
65'
Замена
C. Neguț
️️️️
R. Fonseca
Желтая карточка
K. Luckassen
50'
46'
Замена
P. Medina
️️️️
A. Oroian
Замена
E. Johana Omondi
️️️️
A. Fabry
46'
Замена
C. Micovschi
️️️️
A. Stahl
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
УТА Арад
3
Али Абид
ЛЗ
4
Alexandru Benga
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
21
Cristian Mihai
ЦП
15
Ибрахима Конте
ЦФ
22
A. Fabry
ЦФ
42
Kevin Luckassen
ЦФ
55
Rares Pop
ЦФ
77
Albert Stahl
ЦФ
66
Tiberiu Căpuşă
ЦФ
93
Florin Iacob
(К)
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Херманнштадт
34
Cătălin Căbuz
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Ionuț Stoica
(К)
ЦЗ
5
Florin Bejan
ЦЗ
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
16
Михай Бутян
ЦЗ
5
Sota Mino
ЦП
96
Silviu Balaure
ЦП
98
Alexandru Daniel Jipa
ЦП
99
Rúben Fonseca
ЦФ
30
Daniel Paraschiv
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
УТА Арад
25
Данил Кучер
ВР
19
Claudiu Micovschi
ЦЗ
5
Marko Stolnik
ЦЗ
80
Denis Constantin Dumitrascu
ЦЗ
2
Diogo Rodrigues
ЦЗ
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
16
Raul Stanciu
ЦФ
24
Eric Johana Omondi
ЦФ
27
Herald Marku
ЦФ
Херманнштадт
19
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
6
Marius Antoche
ЦП
7
Petrişor Petrescu
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
15
Paolo Medina
ЦФ
10
Cristian Neguț
ЦФ
9
Адриан Петре
ЦФ
10
Габриэл Янку
ЦФ
2-1-1-5
3
Абид
4
55
Карп
21
55
93
66
77
42
4-3-2
34
5
51
16
Бутян
4
5
96
98
30
99
77
19
19
77
42
5
5
42
55
2
2
55
21
26
26
21
22
24
24
22
16
Бутян
6
6
16
Бутян
5
29
29
5
51
15
15
51
99
10
10
99
Остались в запасе
УТА Арад
Херманнштадт
25
Данил Кучер
ВР
80
Denis Constantin Dumitrascu
ЦЗ
16
Raul Stanciu
ЦФ
27
Herald Marku
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
19
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
7
Petrişor Petrescu
ЦП
9
Адриан Петре
ЦФ
10
Габриэл Янку
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Остались в запасе
25
Данил Кучер
ВР
80
Denis Constantin Dumitrascu
ЦЗ
16
Raul Stanciu
ЦФ
27
Herald Marku
ЦФ
Остались в запасе
19
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
7
Petrişor Petrescu
ЦП
9
Адриан Петре
ЦФ
10
Габриэл Янку
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Статистика матча УТА Арад - Херманнштадт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
УТА Арад
Румыния. Лига I, 17 тур
Оцелул
- : -
29.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
УТА Арад
0 : 1
06.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
Арджеш Питешти
0 : 1
24.10.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Переходные матчи
Волунтари
3 : 0
01.06.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Финал
Херманнштадт
3 : 2
24.05.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 7 тур
Униря Слобозия
2 : 2
04.05.2026
Херманнштадт
Информация о матче
Главный судья:
Horia Gabriel Mladinovici, Romania
Стадион:
Франциск фон Нойман
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