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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Ботошани - Волунтари
Ботошани - Волунтари: обзор матча 12 ноября 2023
Ботошани
12.11.2023, воскресенье, 14:30
Румыния. Лига I, 16 тур
3 : 3
Завершен
Волунтари
38'
V. Dican
42'
D. Gabriel
71'
Э. Флореску
6'
D. Andrei
46'
R. Popescu
59'
В. Раца (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботошани - Волунтари
90'
+8
Пенальти не реализован!
В. Раца
Желтая карточка
Р. Бензар
90'
+7
90'
Замена
D. Florea
️️️️
И. Армаш
90'
Замена
R. Voican
️️️️
D. Andrei
78'
Замена
L. Droppa
️️️️
Н. Алийи
Вторая желтая
J. Pius
76'
Желтая карточка
A. Tiganasu
73'
Замена
A. Friday
️️️️
A. Dragu
73'
Замена
A. Tiganasu
️️️️
A. Şeroni
73'
ГОЛ! 3:3!
Э. Флореску
Пас отдал
A. Dragu
71'
66'
Замена
C. Paz
️️️️
L. Crepulja
66'
Замена
A. Dumiter
️️️️
R. Popescu
61'
Вторая желтая
A. Nemec
Замена
J. Drolé
️️️️
F. Olinga
60'
Замена
C. Casap
️️️️
Ч. Петро
60'
59'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
В. Раца
Желтая карточка
J. Pius
53'
46'
ГОЛ! 2:2!
R. Popescu
Пас отдал
Н. Алийи
ГОЛ! 2:1!
D. Gabriel
Пас отдал
Э. Флореску
42'
ГОЛ! 1:1!
V. Dican
Пас отдал
Э. Флореску
38'
Замена
D. Gabriel
️️️️
I. Carausu
33'
Желтая карточка
A. Şeroni
26'
20'
Желтая карточка
L. Crepulja
13'
Желтая карточка
A. Nemec
Желтая карточка
Э. Флореску
10'
6'
ГОЛ! 0:1!
D. Andrei
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботошани
11
Andrei Dragu
ЦЗ
3
Чарльз Петро
ОП
20
Ромарио Бензар
ЦП
6
Victor Dican
(К)
ЦП
40
Junior Pius
ЦФ
32
Alin Şeroni
ЦФ
23
Эдуард Флореску
ЦФ
45
Fabrice Olinga
ЦФ
60
Miroslav Iličić
ЦФ
68
Răzvan Ducan
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
Волунтари
88
Хесус Фернандес
ВР
27
Насер Алийи
ЛЗ
5
Патрисио Матрикарди
ЦЗ
24
Ricardinho
ЦЗ
5
Игорь Армаш
(К)
ЦЗ
27
Раду Бобоц
ПЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
21
L. Crepulja
ЦП
8
Robert Popescu
ЦФ
77
Adam Nemec
ЦФ
Главный тренер
Илие Поэнару
Ботошани
82
Andrei Gabriel Ureche
ВР
5
Răzvan Creț
ЦЗ
33
D. Gabriel
ЦП
12
Adams Friday
ЦП
23
Carlo Casap
ЦП
44
Rijad Sadiku
ЦФ
30
A. Tiganasu
ЦФ
11
Jean-Armel Drolé
ЦФ
Волунтари
31
Октавиан Вылчану
ВР
22
C. Paz
ЦЗ
28
Ionut Andres
ЦЗ
72
Roberto Voican
ЦП
6
Lukáš Droppa
ЦП
10
D. Florea
ЦФ
41
Andrei Dumiter
ЦФ
1-1-2-5
11
3
Петро
20
Бензар
6
23
Флореску
68
60
45
32
3-2-1-2
88
Хесус Фернандес
5
Матрикарди
24
5
Армаш
22
Раца
27
Алийи
21
77
8
33
33
11
12
12
11
3
Петро
23
23
3
Петро
32
30
30
32
45
11
11
45
5
Армаш
10
10
5
Армаш
21
22
22
21
72
72
27
Алийи
6
6
27
Алийи
8
41
41
8
Остались в запасе
Ботошани
Волунтари
82
Andrei Gabriel Ureche
ВР
5
Răzvan Creț
ЦЗ
44
Rijad Sadiku
ЦФ
Главный тренер
Михай Чобану
31
Октавиан Вылчану
ВР
28
Ionut Andres
ЦЗ
Главный тренер
Илие Поэнару
Остались в запасе
82
Andrei Gabriel Ureche
ВР
5
Răzvan Creț
ЦЗ
44
Rijad Sadiku
ЦФ
Остались в запасе
31
Октавиан Вылчану
ВР
28
Ionut Andres
ЦЗ
Главный тренер
Михай Чобану
Главный тренер
Илие Поэнару
Статистика матча Ботошани - Волунтари
5
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Ботошани
Румыния. Лига I, 17 тур
Рапид
- : -
29.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 16 тур
Ботошани
3 : 3
20.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 15 тур
Ботошани
1 : 1
09.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 13 тур
Ботошани
1 : 3
23.10.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
Ботошани
Волунтари
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
Ботошани
3 : 3
20.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Чиксереда Меркуря Чук
2 : 1
24.10.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Информация о матче
Главный судья:
Саболч Ковач
Стадион:
Муниципаль
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11 августа
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
2022.09.13 15:24
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
2022.09.13 13:46
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
2020.10.14 12:31
2
Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
2018.01.18 18:51
1
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