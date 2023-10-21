Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Фарул - Университатя Клуж
Фарул - Университатя Клуж: обзор матча 21 октября 2023
Фарул
21.10.2023, суббота, 21:45
Румыния. Лига I, 13 тур
1 : 1
Завершен
Университатя Клуж
67'
Т. Балуцэ
16'
G. Cîmpanu
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фарул - Университатя Клуж
80'
Замена
R. Silaghi
️️️️
И. Стоица
77'
Замена
Э. Ману
️️️️
K. Doukoure
71'
Желтая карточка
А. Кипчиу
Замена
E. Sali
️️️️
A. Mazilu
71'
ГОЛ! 1:1!
Т. Балуцэ
Пас отдал
К. Будеску
67'
Желтая карточка
Д. Кики
63'
Замена
M. Borgnino
️️️️
C. Grameni
61'
Замена
Н. Григорян
️️️️
Л. Мунтяну
59'
59'
Замена
В. Джордже
️️️️
Д. Попа
59'
Замена
G. Simion
️️️️
G. Cîmpanu
55'
Желтая карточка
Д. Попа
Замена
R.
️️️️
I. Larie
47'
47'
Замена
A. Miron
️️️️
Л. Масоэро
Желтая карточка
A. Mazilu
26'
16'
ГОЛ! 0:1!
G. Cîmpanu
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарул
16
Михай Айоани
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
22
Dan Sirbu
ЦЗ
17
Ionuț Larie
ЦЗ
39
Кевин Боли
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
18
Andrei Artean
ЦП
8
Constantin Grameni
ЦП
10
Константин Будеску
АП
26
Adrian Mazilu
ЦФ
11
Луис Мунтяну
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Университатя Клуж
23
Пламен Илиев
ВР
26
Dorinel Oancea
ЦЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
3
Богдан Митря
ЦЗ
10
Дан Нистор
ЦП
17
Kevin Doukoure
ЦП
29
Даниэль Попа
ЦФ
10
Ианис Стоица
ЦФ
9
George Cîmpanu
ЦФ
94
Овидиу Бик
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Фарул
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
4
Gustavo Marins
ЦЗ
8
Marco Borgnino
ЦП
80
Nicolas Popescu
ЦП
30
Нарек Григорян
ПВ
9
Rivaldinho
ЦФ
11
Gustavo Costa
ЦФ
12
Enes Sali
ЦФ
Университатя Клуж
33
Andrei Gorcea
ВР
4
Andrei Miron
ЦЗ
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
16
Ioan Filip
ЦП
11
Валентин Джордже
ЦП
7
Robert Silaghi
ЦП
11
Filip Ilie
ЦФ
98
Gabriel Simion
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Айоани
25
Кики
17
39
Боли
22
8
Балуцэ
18
8
10
Будеску
11
Мунтяну
26
3-2-5
23
Илиев
26
5
Масоэро
3
Митря
10
Нистор
17
29
Попа
27
Кипчиу
94
Бик
9
10
Стоица
8
8
8
8
11
Мунтяну
30
Григорян
30
Григорян
11
Мунтяну
17
9
9
17
26
12
12
26
5
Масоэро
4
4
5
Масоэро
29
Попа
11
Джордже
11
Джордже
29
Попа
10
Стоица
7
7
10
Стоица
17
45
Ману
45
Ману
17
9
98
98
9
Остались в запасе
Фарул
Университатя Клуж
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
4
Gustavo Marins
ЦЗ
80
Nicolas Popescu
ЦП
11
Gustavo Costa
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
33
Andrei Gorcea
ВР
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
16
Ioan Filip
ЦП
11
Filip Ilie
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Остались в запасе
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
4
Gustavo Marins
ЦЗ
80
Nicolas Popescu
ЦП
11
Gustavo Costa
ЦФ
Остались в запасе
33
Andrei Gorcea
ВР
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
16
Ioan Filip
ЦП
11
Filip Ilie
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Главный тренер
Антон Петря
Статистика матча Фарул - Университатя Клуж
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фарул
Румыния. Лига I, 17 тур
Корвинул Хунедоара
- : -
28.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
2 : 3
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Университатя
2 : 0
18.10.2026
Фарул
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 18 тур
Ботошани
- : -
06.12.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
0 : 1
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
2 : 3
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Чиксереда Меркуря Чук
0 : 0
07.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
Корвинул Хунедоара
0 : 3
23.10.2026
Университатя Клуж
Новости команд
Все
Фарул
Университатя Клуж
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Экс-вингер «Локомотива» и «Сочи» нашел новый клуб после ухода из РПЛ
18 сентября
Российский экс-игрок ЦСКА Алиев забил 5-й гол в 8 матчах в чемпионате Румынии
15 сентября
Российский экс-игрок ЦСКА возглавил список бомбардиров чемпионата Румынии
19 августа
5
Российский экс-форвард ЦСКА во второй раз в сезоне сделал «1+1» в чемпионате Румынии
11 августа
Экс-вингер «Локомотива» и «Сочи» нашел новый клуб после ухода из РПЛ
18 сентября
Российский экс-форвард ЦСКА сделал «1+1» на старте чемпионата Румынии
20 июля
Самые недооцененные футболисты в истории по версии Give Me Sport – есть экс-тренер «Спартака»
2024.12.26 00:27
1
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Российский экс-игрок ЦСКА Алиев забил 5-й гол в 8 матчах в чемпионате Румынии
15 сентября
Российский экс-игрок ЦСКА возглавил список бомбардиров чемпионата Румынии
19 августа
5
Российский экс-форвард ЦСКА во второй раз в сезоне сделал «1+1» в чемпионате Румынии
11 августа
«Бранн» – «Университатя Клуж»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+