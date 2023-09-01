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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Рапид - Динамо Бухарест
Рапид - Динамо Бухарест: обзор матча 01 сентября 2023
Рапид
01.09.2023, пятница, 21:30
Румыния. Лига I, 8 тур
4 : 0
Завершен
Динамо Бухарест
35'
А. Ррахмани (П)
56'
Р. Оайдэ
61'
К. Петрила
82'
А. Ррахмани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - Динамо Бухарест
90'
Замена
I. Roşu
️️️️
Q. Bena
Замена
J. Papeau
️️️️
Ф. Бамгбойе
85'
Замена
Ș. Pănoiu
️️️️
К. Петрила
85'
ГОЛ! 4:0!
А. Ррахмани
Пас отдал
Ф. Бамгбойе
82'
80'
Замена
A. Alexandru Bordușanu
️️️️
Д. Политик
Замена
М. Кяйт
️️️️
Р. Оайдэ
80'
Замена
Ю. Кристя
️️️️
C. Sapunaru
79'
72'
Желтая карточка
N. Roşu
Замена
A. Ionita II
️️️️
B. Valle
71'
ГОЛ! 3:0!
К. Петрила
Пас отдал
Р. Оайдэ
61'
57'
Замена
Л. Гезали
️️️️
Г. Грегориу
57'
Замена
N. Roşu
️️️️
G. Larruzea
ГОЛ! 2:0!
Р. Оайдэ
Пас отдал
К. Петрила
56'
53'
Желтая карточка
C. Ilic
46'
Замена
A. Bani
️️️️
C. Amzăr
Желтая карточка
C. Sapunaru
39'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Ррахмани
35'
19'
Желтая карточка
C. Amzăr
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
31
Хорациу Молдован
ВР
24
Andrei Borza
ЦЗ
6
Paul Iacob
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
26
Рэзван Оайдэ
ЦП
80
Xian Emmers
ЦП
10
Borja Valle
ЦФ
70
Фуншо Бамгбойе
ЦФ
7
Албион Ррахмани
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Динамо Бухарест
25
Adnan Golubović
ВР
23
Răzvan Patriche
ЦЗ
24
Josué Homawoo
ЦЗ
31
Costin Amzăr
ЦЗ
2
Gabriel
ЦЗ
98
Cristian Costin
ЦП
28
Quentin Bena
ЦП
16
Christian Ilic
ЦП
20
Деннис Политик
ЦП
9
Гонсалу Грегориу
ЦФ
6
Gorka Larruzea
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Рапид
90
Virgil Drăghia
ВР
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
19
Răzvan Onea
ЦЗ
25
Alexandru Albu
ЦЗ
77
J. Papeau
ЦП
10
A. Ionita II
ЦП
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
14
Маттиас Кяйт
ЦП
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
Динамо Бухарест
31
Filip Dujmović
ВР
20
David Irimia
ЦЗ
24
Deniz Giafer
ЦЗ
22
A. Bani
ЦП
20
Neluț Roşu
ЦП
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
8
Iulian Roşu
ЦП
11
Ламин Гезали
ПВ
11
Hakim Abdallah
ЦФ
4-2-1-3
31
Молдован
24
6
22
47
Браун
26
Оайдэ
80
10
Петрила
7
Ррахмани
70
Бамгбойе
10
4-4-2
25
24
31
2
23
28
16
20
Политик
98
6
9
Грегориу
70
Бамгбойе
77
77
70
Бамгбойе
10
10
10
10
22
6
Кристя
6
Кристя
22
26
Оайдэ
14
Кяйт
14
Кяйт
26
Оайдэ
10
Петрила
17
17
10
Петрила
31
22
22
31
6
20
20
6
20
Политик
20
20
20
Политик
28
8
8
28
9
Грегориу
11
Гезали
11
Гезали
9
Грегориу
Остались в запасе
Рапид
Динамо Бухарест
90
Virgil Drăghia
ВР
19
Răzvan Onea
ЦЗ
25
Alexandru Albu
ЦЗ
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
Главный тренер
Кристиано Бергоди
31
Filip Dujmović
ВР
20
David Irimia
ЦЗ
24
Deniz Giafer
ЦЗ
11
Hakim Abdallah
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Остались в запасе
90
Virgil Drăghia
ВР
19
Răzvan Onea
ЦЗ
25
Alexandru Albu
ЦЗ
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
Остались в запасе
31
Filip Dujmović
ВР
20
David Irimia
ЦЗ
24
Deniz Giafer
ЦЗ
11
Hakim Abdallah
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Статистика матча Рапид - Динамо Бухарест
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рапид
Румыния. Лига I, 17 тур
Рапид
- : -
29.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Рапид
2 : 0
30.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Рапид
2 : 0
17.10.2026
Корвинул Хунедоара
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя
- : -
30.11.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 16 тур
Динамо Бухарест
0 : 1
21.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 15 тур
Арджеш Питешти
2 : 1
06.11.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
Ботошани
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Динамо Бухарест
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
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2020.02.18 09:16
1
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2020.01.22 19:54
3
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
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