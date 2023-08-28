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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Херманнштадт - Университатя Клуж
Херманнштадт - Университатя Клуж: обзор матча 28 августа 2023
Херманнштадт
28.08.2023, понедельник, 18:30
Румыния. Лига I, 7 тур
2 : 2
Завершен
Университатя Клуж
35'
D. Paraschiv
90+2'
A. Oroian
45'
Б. Митря
45+3'
Д. Попа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херманнштадт - Университатя Клуж
ГОЛ! 2:2!
A. Oroian
90'
+2
84'
Замена
D. Tescan
️️️️
D. Popadiuc
Замена
R. Fonseca
️️️️
S. Mino
81'
80'
Замена
R. Dimitrov
️️️️
D. Oancea
79'
Замена
A. Hofman
️️️️
И. Стоица
Замена
I. Biceanu
️️️️
Б. Альхассан
68'
64'
Замена
G. Simion
️️️️
А. Кипчиу
Замена
C. Neguț
️️️️
S. Balaure
59'
Замена
C. Bărbuț
️️️️
Г. Янку
59'
45'
+3
ГОЛ! 1:2!
Д. Попа
45'
+1
Желтая карточка
И. Стоица
45'
ГОЛ! 1:1!
Б. Митря
Пас отдал
Д. Нистор
ГОЛ! 1:0!
D. Paraschiv
35'
30'
Желтая карточка
Д. Попа
Желтая карточка
A. Oroian
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херманнштадт
31
Vlad Muțiu
ВР
16
Михай Бутян
ЦЗ
4
Ionuț Stoica
ЦЗ
5
Florin Bejan
ЦЗ
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
5
Sota Mino
ЦП
42
Баба Альхассан
ЦП
96
Silviu Balaure
ЦП
30
Daniel Paraschiv
ЦФ
10
Габриэл Янку
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Университатя Клуж
33
Andrei Gorcea
ВР
26
Dorinel Oancea
ЦЗ
4
Andrei Miron
ЦЗ
3
Богдан Митря
ЦЗ
10
Дан Нистор
ЦП
59
Doru Popadiuc
ЦП
27
Александру Кипчиу
ЦФ
5
Богдан Вэтэжелу
ЦФ
94
Овидиу Бик
ЦФ
10
Ианис Стоица
ЦФ
29
Даниэль Попа
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Херманнштадт
34
Cătălin Căbuz
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
17
Dragoș Iancu
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
99
Rúben Fonseca
ЦФ
27
Valerică Găman
ЦФ
15
Paolo Medina
ЦФ
23
Cristian Bărbuț
ЦФ
10
Cristian Neguț
ЦФ
Университатя Клуж
23
Пламен Илиев
ВР
17
Andrei Pițian
ЦЗ
88
Radoslav Dimitrov
ЦФ
98
Gabriel Simion
ЦФ
16
Andreas Calcan
ЦФ
6
Ovidiu Perianu
ЦФ
11
Dragoș Tescan
ЦФ
97
Albert Hofman
ЦФ
4-4-2
31
16
Бутян
5
51
4
21
42
Альхассан
96
5
10
Янку
30
3-2-5
33
26
4
3
Митря
10
Нистор
59
27
Кипчиу
29
Попа
10
Стоица
94
Бик
5
Вэтэжелу
42
Альхассан
29
29
42
Альхассан
5
99
99
5
10
Янку
23
23
10
Янку
96
10
10
96
26
88
88
26
27
Кипчиу
98
98
27
Кипчиу
59
11
11
59
10
Стоица
97
97
10
Стоица
Остались в запасе
Херманнштадт
Университатя Клуж
34
Cătălin Căbuz
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
17
Dragoș Iancu
ЦП
27
Valerică Găman
ЦФ
15
Paolo Medina
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
23
Пламен Илиев
ВР
17
Andrei Pițian
ЦЗ
16
Andreas Calcan
ЦФ
6
Ovidiu Perianu
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Остались в запасе
34
Cătălin Căbuz
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
17
Dragoș Iancu
ЦП
27
Valerică Găman
ЦФ
15
Paolo Medina
ЦФ
Остались в запасе
23
Пламен Илиев
ВР
17
Andrei Pițian
ЦЗ
16
Andreas Calcan
ЦФ
6
Ovidiu Perianu
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Главный тренер
Антон Петря
Статистика матча Херманнштадт - Университатя Клуж
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Переходные матчи
Волунтари
3 : 0
01.06.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Финал
Херманнштадт
3 : 2
24.05.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 7 тур
Униря Слобозия
2 : 2
04.05.2026
Херманнштадт
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 18 тур
Ботошани
- : -
06.12.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
0 : 1
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
2 : 3
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Чиксереда Меркуря Чук
0 : 0
07.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
Корвинул Хунедоара
0 : 3
23.10.2026
Университатя Клуж
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