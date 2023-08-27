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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Фарул - Университатя
Фарул - Университатя: обзор матча 27 августа 2023
Фарул
27.08.2023, воскресенье, 21:30
Румыния. Лига I, 7 тур
2 : 0
Завершен
Университатя
17'
Л. Мунтяну
35'
Л. Мунтяну
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фарул - Университатя
Желтая карточка
М. Попеску
90'
+2
87'
Желтая карточка
А. Иван
Желтая карточка
К. Будеску
79'
78'
Замена
E. Koljić
️️️️
М. Кэпэцынэ
Замена
D. Sirbu
️️️️
D. Dussaut
73'
72'
Замена
M. Danciu
️️️️
С. Байарам
Замена
Т. Балуцэ
️️️️
Д. Неделку
59'
Замена
К. Будеску
️️️️
I. Vina
58'
Замена
R.
️️️️
Л. Мунтяну
58'
Желтая карточка
I. Vina
57'
47'
Желтая карточка
A. Mateiu
46'
Замена
G. Cîmpanu
️️️️
Я. Куртич
46'
Замена
A. Mateiu
️️️️
Р. Силва
46'
Замена
А. Крету
️️️️
Й. Маркович
Замена
М. Попеску
️️️️
A. Mazilu
46'
ГОЛ! 2:0!
Л. Мунтяну
35'
30'
Желтая карточка
С. Байарам
ГОЛ! 1:0!
Л. Мунтяну
Пас отдал
I. Vina
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарул
16
Михай Айоани
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
94
Damien Dussaut
ЦЗ
17
Ionuț Larie
ЦЗ
39
Кевин Боли
ЦЗ
18
Andrei Artean
ЦП
14
Драгош Неделку
ЦП
8
Constantin Grameni
ЦП
11
Луис Мунтяну
ЦФ
8
I. Vina
ЦФ
26
Adrian Mazilu
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Университатя
21
Лауренциу Попеску
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
10
Стефан Байарам
ЦП
9
Андрей Иван
ЦФ
9
Йован Маркович
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Фарул
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
17
Михай Попеску
ЦЗ
22
Dan Sirbu
ЦЗ
4
Gustavo Marins
ЦЗ
23
Darius Grosu
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
9
Rivaldinho
ЦФ
10
Константин Будеску
ЦФ
12
Enes Sali
ЦФ
Университатя
91
Давид Лазар
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
27
Юрай Бадель
ЦЗ
44
Анте Рогулич
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
7
Elvir Koljić
ЦФ
9
George Cîmpanu
ЦФ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
4-3-3
16
Айоани
25
Кики
17
39
Боли
94
18
14
Неделку
8
26
8
11
Мунтяну
4-4-2
21
Попеску
5
Зайков
34
Силва
6
Скрециу
11
Банку
27
Куртич
28
Митрица
10
Байарам
16
Кэпэцынэ
9
Маркович
9
Иван
26
17
Попеску
17
Попеску
26
94
22
22
94
14
Неделку
8
Балуцэ
8
Балуцэ
14
Неделку
11
Мунтяну
9
9
11
Мунтяну
8
10
Будеску
10
Будеску
8
9
Маркович
4
Крету
4
Крету
9
Маркович
16
Кэпэцынэ
7
7
16
Кэпэцынэ
27
Куртич
9
9
27
Куртич
34
Силва
8
8
34
Силва
10
Байарам
37
37
10
Байарам
Остались в запасе
Фарул
Университатя
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
4
Gustavo Marins
ЦЗ
23
Darius Grosu
ЦЗ
12
Enes Sali
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
91
Давид Лазар
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
27
Юрай Бадель
ЦЗ
44
Анте Рогулич
ЦП
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
4
Gustavo Marins
ЦЗ
23
Darius Grosu
ЦЗ
12
Enes Sali
ЦФ
Остались в запасе
91
Давид Лазар
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
27
Юрай Бадель
ЦЗ
44
Анте Рогулич
ЦП
Главный тренер
Георге Хаджи
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча Фарул - Университатя
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фарул
Румыния. Лига I, 17 тур
Корвинул Хунедоара
- : -
28.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
2 : 3
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Университатя
2 : 0
18.10.2026
Фарул
Университатя
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя
- : -
30.11.2026
Динамо Бухарест
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Лига конференций, 3 тур
Университатя
2 : 0
05.11.2026
Эгнатия
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
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