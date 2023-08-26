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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Динамо Бухарест - Петролул
Динамо Бухарест - Петролул: обзор матча 26 августа 2023
Динамо Бухарест
26.08.2023, суббота, 21:45
Румыния. Лига I, 7 тур
1 : 1
Завершен
Петролул
21'
Г. Грегориу
37'
З. Петрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Бухарест - Петролул
90'
+3
Желтая карточка
Б. Мейерс
88'
Замена
L. Dumitriu
️️️️
С. Ханка
87'
Желтая карточка
М. Роман
Замена
G. Creţu
️️️️
C. Costin
80'
Замена
I. Roşu
️️️️
C. Ilic
80'
Желтая карточка
Д. Политик
78'
76'
Замена
I. DiomandÃ©
️️️️
G. Grozav
76'
Замена
M. Constantinescu
️️️️
А. Муси
70'
Замена
М. Роман
️️️️
З. Петрович
Замена
H. Abdallah
️️️️
Г. Грегориу
69'
Замена
Л. Гезали
️️️️
A. Bani
53'
45'
+5
Желтая карточка
С. Ханка
37'
ГОЛ! 1:1!
З. Петрович
Пас отдал
Жаир
Желтая карточка
A. Bani
29'
ГОЛ! 1:0!
Г. Грегориу
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бухарест
25
Adnan Golubović
ВР
31
Costin Amzăr
ЦЗ
23
Răzvan Patriche
ЦЗ
2
Gabriel
ЦЗ
24
Josué Homawoo
ЦЗ
22
A. Bani
ЦП
28
Quentin Bena
ЦП
98
Cristian Costin
ЦП
16
Christian Ilic
ЦП
20
Деннис Политик
ЦП
9
Гонсалу Грегориу
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Петролул
38
Лукаш Зима
ВР
2
Барт Мейерс
ЦЗ
4
Paul Papp
ЦЗ
3
Valentin Țicu
ЦЗ
30
Seniko Doua
ЦЗ
20
Сержу Ханка
ЦП
25
Takayuki Seto
ЦП
7
Жаир
ЦП
7
Александру Муси
АП
15
Зоран Петрович
ЦФ
7
G. Grozav
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Динамо Бухарест
31
Filip Dujmović
ВР
24
Deniz Giafer
ЦЗ
16
Geani Creţu
ЦП
18
Valentin Borcea
ЦП
8
Iulian Roşu
ЦП
11
Ламин Гезали
ПВ
22
Ricardo Grigore
ЦФ
11
Hakim Abdallah
ЦФ
9
Cătălin Țîră
ЦФ
Петролул
29
Pedro Justiniano
ЦЗ
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
22
Stefan Purtić
ЦП
44
Lucian Dumitriu
ЦП
95
Mihai Constantinescu
ЦП
12
Mihai Eşanu
ЦФ
90
Iustin Raducan
ЦФ
7
Михай Роман
ЦФ
4-5-1
25
31
2
24
23
28
98
16
20
Политик
22
9
Грегориу
4-3-1-2
38
Зима
4
3
30
2
Мейерс
20
Ханка
25
7
Жаир
7
Муси
7
15
Петрович
98
16
16
98
16
8
8
16
22
11
Гезали
11
Гезали
22
9
Грегориу
11
11
9
Грегориу
7
82
82
7
20
Ханка
44
44
20
Ханка
7
Муси
95
95
7
Муси
15
Петрович
7
Роман
7
Роман
15
Петрович
Остались в запасе
Динамо Бухарест
Петролул
31
Filip Dujmović
ВР
24
Deniz Giafer
ЦЗ
18
Valentin Borcea
ЦП
22
Ricardo Grigore
ЦФ
9
Cătălin Țîră
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
29
Pedro Justiniano
ЦЗ
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
22
Stefan Purtić
ЦП
12
Mihai Eşanu
ЦФ
90
Iustin Raducan
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Остались в запасе
31
Filip Dujmović
ВР
24
Deniz Giafer
ЦЗ
18
Valentin Borcea
ЦП
22
Ricardo Grigore
ЦФ
9
Cătălin Țîră
ЦФ
Остались в запасе
29
Pedro Justiniano
ЦЗ
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
22
Stefan Purtić
ЦП
12
Mihai Eşanu
ЦФ
90
Iustin Raducan
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Главный тренер
Флорин Пырву
Статистика матча Динамо Бухарест - Петролул
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя
- : -
30.11.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 16 тур
Динамо Бухарест
0 : 1
21.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 15 тур
Арджеш Питешти
2 : 1
06.11.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
Ботошани
Петролул
Румыния. Лига I, 18 тур
Петролул
- : -
06.12.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 17 тур
Петролул
0 : 1
27.11.2026
Арджеш Питешти
Румыния. Лига I, 16 тур
Динамо Бухарест
0 : 1
21.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 15 тур
УТА Арад
0 : 1
06.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
Ботошани
1 : 3
23.10.2026
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