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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Фарул - УТА Арад
Фарул - УТА Арад: обзор матча 26 октября 2023
Фарул
26.10.2023, четверг, 20:00
Румыния. Лига I, 5 тур
2 : 2
Завершен
УТА Арад
24'
R.
50'
A. Artean
7'
C. Micovschi
27'
A. Fabry
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фарул - УТА Арад
90'
+5
Желтая карточка
F. Iacob
Замена
E. Sali
️️️️
К. Боли
86'
Желтая карточка
Л. Мунтяну
83'
78'
Замена
К. Карп
️️️️
C. Micovschi
78'
Замена
R. Pop
️️️️
C. Mihai
Замена
M. Borgnino
️️️️
C. Grameni
76'
63'
Замена
T. Căpuşă
️️️️
R. Ofosu
62'
Замена
E. Johana Omondi
️️️️
A. Fabry
55'
Замена
K. Luckassen
️️️️
Г. Купер
ГОЛ! 2:2!
A. Artean
Пас отдал
К. Будеску
50'
Замена
Л. Мунтяну
️️️️
G. Costa
46'
Замена
D. Dussaut
️️️️
D. Sirbu
46'
27'
ГОЛ! 1:2!
A. Fabry
Пас отдал
R. Ofosu
ГОЛ! 1:1!
R.
Пас отдал
C. Grameni
24'
7'
ГОЛ! 0:1!
C. Micovschi
Пас отдал
R. Ofosu
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарул
16
Михай Айоани
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
22
Dan Sirbu
ЦЗ
17
Михай Попеску
ЦЗ
39
Кевин Боли
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
18
Andrei Artean
ЦП
8
Constantin Grameni
ЦП
10
Константин Будеску
АП
11
Gustavo Costa
ЦФ
9
Rivaldinho
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
УТА Арад
3
Али Абид
ЛЗ
2
Diogo Rodrigues
ЦЗ
4
Alexandru Benga
ЦЗ
19
Claudiu Micovschi
ЦЗ
14
Marcelo Freitas
ЦП
21
Cristian Mihai
ЦП
90
Годберг Купер
ЦФ
11
R. Ofosu
ЦФ
22
A. Fabry
ЦФ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
93
Florin Iacob
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Фарул
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
94
Damien Dussaut
ЦЗ
4
Gustavo Marins
ЦЗ
8
Marco Borgnino
ЦП
80
Nicolas Popescu
ЦП
79
Iustin Doicaru
ЦФ
11
Луис Мунтяну
ЦФ
12
Enes Sali
ЦФ
УТА Арад
25
Данил Кучер
ВР
5
Marko Stolnik
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
66
Tiberiu Căpuşă
ЦФ
77
Albert Stahl
ЦФ
55
Rares Pop
ЦФ
27
Herald Marku
ЦФ
42
Kevin Luckassen
ЦФ
24
Eric Johana Omondi
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Айоани
25
Кики
17
Попеску
39
Боли
22
8
Балуцэ
18
8
10
Будеску
9
11
4-2-5
2
4
19
3
Абид
14
21
90
Купер
93
15
Конте
22
11
22
94
94
22
8
8
8
8
11
11
Мунтяну
11
Мунтяну
11
39
Боли
12
12
39
Боли
19
55
Карп
55
Карп
19
11
66
66
11
21
55
55
21
90
Купер
42
42
90
Купер
22
24
24
22
Остались в запасе
Фарул
УТА Арад
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
4
Gustavo Marins
ЦЗ
80
Nicolas Popescu
ЦП
79
Iustin Doicaru
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
25
Данил Кучер
ВР
5
Marko Stolnik
ЦЗ
77
Albert Stahl
ЦФ
27
Herald Marku
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Остались в запасе
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
4
Gustavo Marins
ЦЗ
80
Nicolas Popescu
ЦП
79
Iustin Doicaru
ЦФ
Остались в запасе
25
Данил Кучер
ВР
5
Marko Stolnik
ЦЗ
77
Albert Stahl
ЦФ
27
Herald Marku
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Главный тренер
Мирча Реднич
Статистика матча Фарул - УТА Арад
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фарул
Румыния. Лига I, 17 тур
Корвинул Хунедоара
- : -
28.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
2 : 3
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Университатя
2 : 0
18.10.2026
Фарул
УТА Арад
Румыния. Лига I, 17 тур
Оцелул
- : -
29.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
УТА Арад
0 : 1
06.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
Арджеш Питешти
0 : 1
24.10.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
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