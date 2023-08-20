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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АЕЗ Закакиу - АПОЭЛ
АЕЗ Закакиу - АПОЭЛ: обзор матча 20 августа 2023
АЕЗ Закакиу
20.08.2023, воскресенье, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
0 : 2
Завершен
АПОЭЛ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча АЕЗ Закакиу - АПОЭЛ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Неа Саламис Фамагуста
1 : 1
12.05.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
08.05.2024
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
20.04.2024
Кармиотисса
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
- : -
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
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АПОЭЛ
Вагнер Лав мог не перейти в ЦСКА – Гинер хотел форварда, провалившегося в «Спартаке»
2025.05.17 09:44
1
«Целе» – АПОЭЛ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
2025.02.13 19:35
Селюк назвал двух игроков, которые перейдут в «Химки»
2025.01.03 11:40
1
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
2024.12.20 15:37
1
АПОЭЛ – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024
2024.12.19 21:50
Вагнер Лав мог не перейти в ЦСКА – Гинер хотел форварда, провалившегося в «Спартаке»
2025.05.17 09:44
1
«Целе» – АПОЭЛ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
2025.02.13 19:35
Селюк назвал двух игроков, которые перейдут в «Химки»
2025.01.03 11:40
1
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
2024.12.20 15:37
1
АПОЭЛ – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024
2024.12.19 21:50
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