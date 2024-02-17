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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Аполлон - Этникос
Аполлон - Этникос: обзор матча 17 февраля 2024
Аполлон
17.02.2024, суббота, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 26 тур
0 : 0
Завершен
Этникос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аполлон - Этникос
90'
+3
Замена
T. Nikolaou
️️️️
M. Pechlivanis
76'
Замена
Н. Иоаннидис
️️️️
E. Cabrera
76'
Замена
P. Lipski
️️️️
M. De Iriondo
Замена
Х. Кириаку
️️️️
И. Колл
74'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
A. Artean
74'
67'
Замена
Д. Христофи
️️️️
Н. Мескида
67'
Замена
D. Becker
️️️️
М. Илия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон
41
Петер Левенбург
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
20
Валентин Костаке
ЛВ
20
Данило Шполярич
ОП
77
Исраэль Колл
ЦП
18
Andrei Artean
ЦП
30
Андреас Панайоту
ЦП
7
Эльель Перец
ЦФ
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
22
Godswill Ekpolo
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Этникос
1
Мартин Богатинов
ВР
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
12
Эммануэль Ломотей
ОП
6
Стефан Спировски
ЦП
23
Manuel De Iriondo
ЦП
4
Georgios Angelopoulos
ЦП
70
Мариос Илия
ЦФ
30
Enzo Cabrera
ЦФ
20
Николас Мескида
ЦФ
25
Konstantinos Ilia
ЦФ
23
Marios Pechlivanis
ЦФ
Аполлон
99
Деметрис Деметриу
ВР
78
Гиоргос Лоизу
ВР
25
Харис Кириаку
ЦП
79
Oliver Michael Robinson
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
76
Savvas Sofokleous
ЦФ
Этникос
1
Костас Панайи
ВР
1
Душан Маркович
ВР
47
Adreas Perdios
ЦП
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
20
P. Lipski
ЦФ
77
Деметрис Христофи
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
2-1-3-1-3
41
Левенбург
44
2
Дариква
20
Шполярич
77
Колл
18
30
Панайоту
20
Костаке
22
21
7
Перец
1-1-3-5
1
Богатинов
4
Ристевски
12
Ломотей
6
Спировски
23
4
70
Илия
23
25
20
Мескида
30
77
Колл
25
Кириаку
25
Кириаку
77
Колл
18
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
18
23
12
12
23
23
20
20
23
20
Мескида
77
Христофи
77
Христофи
20
Мескида
30
29
Иоаннидис
29
Иоаннидис
30
Остались в запасе
Аполлон
Этникос
99
Деметрис Деметриу
ВР
78
Гиоргос Лоизу
ВР
79
Oliver Michael Robinson
ЦП
76
Savvas Sofokleous
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
1
Костас Панайи
ВР
1
Душан Маркович
ВР
47
Adreas Perdios
ЦП
Остались в запасе
99
Деметрис Деметриу
ВР
78
Гиоргос Лоизу
ВР
79
Oliver Michael Robinson
ЦП
76
Savvas Sofokleous
ЦФ
Остались в запасе
1
Костас Панайи
ВР
1
Душан Маркович
ВР
47
Adreas Perdios
ЦП
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Аполлон - Этникос
Всего ударов по воротам
7
8
Удары в створ
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
2
Нарушения
12
14
Офсайды
2
1
Сейвы
2
4
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
1
1
Матчи команд
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Аполлон
- : -
02.12.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
1 : 0
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 33 тур
Этникос
1 : 2
15.05.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 32 тур
Эносис Неон Паралимни
1 : 3
09.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 31 тур
Акритас Хлоракас
1 : 0
01.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 30 тур
Этникос
2 : 1
26.04.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 29 тур
Красава ЕНИ
3 : 1
19.04.2026
Этникос
Информация о матче
Главный судья:
Marios Christoforou, Cyprus
Стадион:
Лимассол Арена
Посещаемость:
20 из 10700 зрителей (0%)
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