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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Кармиотисса - АЕЛ
Кармиотисса - АЕЛ: обзор матча 06 февраля 2024
Кармиотисса
06.02.2024, вторник, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 23 тур
1 : 3
Завершен
АЕЛ
38'
Д. Теодору (П)
5'
К. Христофору (АГ)
43'
С. Медоевич
90+5'
F. Kah
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кармиотисса - АЕЛ
90'
+5
ГОЛ! 1:3!
F. Kah
Замена
️️️️
К. Христофору
90'
+3
83'
Желтая карточка
Я. Анестис
81'
Желтая карточка
E. Andreou
Замена
S. Charalambous
️️️️
S. Tsoukalas
80'
71'
Замена
С. Срнич
️️️️
Г. Минчев
71'
Замена
G. Marsh
️️️️
D. da Silva
69'
Желтая карточка
Р. Цука
Замена
K. Rossi
️️️️
Д. Теодору
58'
Замена
A. Neofytou
️️️️
J. Suk
58'
56'
Замена
E. Andreou
️️️️
Х. Мендоса
43'
ГОЛ! 1:2!
С. Медоевич
39'
Желтая карточка
Х. Мендоса
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Теодору
38'
36'
Желтая карточка
D. da Silva
Желтая карточка
J. Suk
34'
32'
Замена
F. Kah
️️️️
Д. Морси
Желтая карточка
R. Gradinaru
10'
5'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
К. Христофору
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кармиотисса
31
Daniel Antosch
ВР
24
R. Gradinaru
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
25
Bojan Kovačević
ЦЗ
26
Кипрос Христофору
ЦЗ
7
Абубакар Думбия
ЛВ
5
S. Tsoukalas
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
10
A. Katsantonis
ЦФ
АЕЛ
99
Яннис Анестис
ВР
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
66
Djalma da Silva
ЦЗ
25
Рави Цука
ПЗ
25
Джонатан Морси
ЛВ
5
Петар Филипович
ЦП
10
Василиос Папафотис
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
9
Георги Минчев
ЦФ
34
Слободан Медоевич
ЦФ
33
Антреас Макрис
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
Кармиотисса
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
18
Andreas Violaris
ВР
29
Dion Malone
ЦЗ
5
Evangelos Meletiou
ЦЗ
13
Konstantinos Michail
ЦП
8
Andreas Neofytou
ЦП
18
Stephanos Charalambous
ЦП
21
Петрос Психас
ПВ
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
АЕЛ
2
Christoforos Frantzis
ЦЗ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
71
G. Gerolemou
ЦП
11
Evangelos Andreou
ЦП
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
15
George Marsh
ЦП
77
Fabrice Kah
ЦФ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
5
Hugo Basto
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
9
Saido Berahino
ЦФ
4-1-2-1
31
24
25
26
Христофору
22
Павловец
5
7
Думбия
11
Теодору
10
3-2-2-3
99
Анестис
25
Цука
66
3
5
Филипович
10
Папафотис
10
Мендоса
25
Морси
33
Макрис
34
Медоевич
9
Минчев
8
8
5
18
18
5
10
Мендоса
11
11
10
Мендоса
66
15
15
66
25
Морси
77
77
25
Морси
9
Минчев
55
Срнич
55
Срнич
9
Минчев
Остались в запасе
Кармиотисса
АЕЛ
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
18
Andreas Violaris
ВР
29
Dion Malone
ЦЗ
5
Evangelos Meletiou
ЦЗ
13
Konstantinos Michail
ЦП
21
Петрос Психас
ПВ
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
71
G. Gerolemou
ЦП
2
Christoforos Frantzis
ЦЗ
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
5
Hugo Basto
ЦФ
9
Saido Berahino
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
Остались в запасе
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
18
Andreas Violaris
ВР
29
Dion Malone
ЦЗ
5
Evangelos Meletiou
ЦЗ
13
Konstantinos Michail
ЦП
21
Петрос Психас
ПВ
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
Остались в запасе
71
G. Gerolemou
ЦП
2
Christoforos Frantzis
ЦЗ
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
5
Hugo Basto
ЦФ
9
Saido Berahino
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
Статистика матча Кармиотисса - АЕЛ
2
5
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
7
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
7
1
Нарушения
14
14
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
1
1
Матчи команд
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Кармиотисса
1 : 0
30.10.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Красава ЕНИ
2 : 1
17.10.2026
Кармиотисса
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЛ
1 : 1
27.11.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕЛ
3 : 1
07.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Информация о матче
Главный судья:
Ioannis Christodoulou, Cyprus
Стадион:
Dimotiko Stadio Pano Polemidias, Pano Polemidia
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