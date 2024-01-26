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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Кармиотисса - АЕК
Кармиотисса - АЕК: обзор матча 26 января 2024
Кармиотисса
26.01.2024, пятница, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 21 тур
1 : 3
Завершен
АЕК
45+2'
Д. Теодору
33'
Р. Лопеш
52'
И. Фараж
88'
И. Тричковски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кармиотисса - АЕК
88'
ГОЛ! 1:3!
И. Тричковски
Замена
S. Charalambous
️️️️
К. Христофору
88'
79'
Замена
И. Тричковски
️️️️
Ф. Тонгия
79'
Замена
В. Роберж
️️️️
И. Фараж
73'
Замена
Р. Мамас
️️️️
Б. Гама
73'
Замена
Ф. Соль
️️️️
Р. Лопеш
Замена
П. Психас
️️️️
J. Suk
70'
Желтая карточка
А. Думбия
60'
57'
Замена
А. Гарсия
️️️️
Ф. Санчес
52'
ГОЛ! 1:2!
И. Фараж
Замена
K. Rossi
️️️️
S. Ben Sallam
46'
ГОЛ! 1:1!
Д. Теодору
45'
+2
45'
Желтая карточка
Ф. Санчес
33'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лопеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кармиотисса
31
Daniel Antosch
ВР
28
Angelis Angeli
ЦЗ
26
Кипрос Христофору
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
25
Bojan Kovačević
ЦЗ
6
S. Ben Sallam
ЦП
8
Andreas Neofytou
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
10
A. Katsantonis
ЦФ
81
Stavrou Dimitris
ЦФ
АЕК
12
Кенан Пирич
ВР
20
Alpha Dionkou
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
7
Гуш Ледеш
ОП
16
Бруно Гама
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
10
Франко Тонгия
ЦП
11
Имад Фараж
ПВ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Кармиотисса
18
Andreas Violaris
ВР
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
7
Абубакар Думбия
ЛВ
18
Stephanos Charalambous
ЦП
13
Konstantinos Michail
ЦП
21
Петрос Психас
ПВ
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
АЕК
38
Иоаким Тумпас
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
14
Анхель Гарсия
ЛЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
29
Гиоргос Наум
АП
11
Santos
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
9
Фран Соль
ЦФ
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
4-2-1-2
31
28
22
Павловец
25
26
Христофору
6
8
11
Теодору
81
10
3-1-3-1-2
12
Пирич
28
Санчес
4
Томович
20
7
Ледеш
16
Гама
10
Димерс
10
Тонгия
11
Фараж
15
Миличевич
21
Лопеш
26
Христофору
18
18
26
Христофору
21
Психас
21
Психас
28
Санчес
14
Гарсия
14
Гарсия
28
Санчес
11
Фараж
27
Роберж
27
Роберж
11
Фараж
16
Гама
66
Мамас
66
Мамас
16
Гама
10
Тонгия
10
Тричковски
10
Тричковски
10
Тонгия
21
Лопеш
9
Соль
9
Соль
21
Лопеш
Остались в запасе
Кармиотисса
АЕК
18
Andreas Violaris
ВР
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
13
Konstantinos Michail
ЦП
7
Абубакар Думбия
ЛВ
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
11
Santos
ЦФ
38
Иоаким Тумпас
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
45
Исмаэль Касас
ПЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
29
Гиоргос Наум
АП
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
18
Andreas Violaris
ВР
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
13
Konstantinos Michail
ЦП
7
Абубакар Думбия
ЛВ
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
Остались в запасе
11
Santos
ЦФ
38
Иоаким Тумпас
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
45
Исмаэль Касас
ПЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
29
Гиоргос Наум
АП
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Кармиотисса - АЕК
1
1
Всего ударов по воротам
9
18
Удары в створ
5
8
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
8
Нарушения
9
8
Сейвы
2
4
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
4
Матчи команд
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Кармиотисса
1 : 0
30.10.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Красава ЕНИ
2 : 1
17.10.2026
Кармиотисса
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Информация о матче
Главный судья:
Chrysovalantis Theouli, Cyprus
Стадион:
Dimotiko Stadio Pano Polemidias, Pano Polemidia
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