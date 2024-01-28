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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Этникос - Арис
Этникос - Арис: обзор матча 28 января 2024
Этникос
28.01.2024, воскресенье, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 21 тур
2 : 6
Завершен
Арис
71'
Н. Мескида
79'
M. De Iriondo
3'
Л. Бенгтссон
29'
Я. Гомис (П)
68'
E. Semedo
85'
М. Шполярич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Этникос - Арис
85'
ГОЛ с пенальти! 2:4!
М. Шполярич
Замена
A. Perdios
️️️️
M. De Iriondo
82'
ГОЛ! 2:3!
M. De Iriondo
79'
Желтая карточка
M. De Iriondo
74'
72'
Замена
М. Шполярич
️️️️
Я. Гомис
72'
Замена
А. Кокорин
️️️️
E. Semedo
ГОЛ! 1:3!
Н. Мескида
71'
Замена
K. Ilia
️️️️
M. Stylianou
70'
68'
ГОЛ! 0:3!
E. Semedo
63'
Замена
M. Matysik
️️️️
С. Урошевич
Замена
Н. Мескида
️️️️
Д. Христофи
59'
Замена
G. Angelopoulos
️️️️
M. Pechlivanis
59'
Замена
Н. Иоаннидис
️️️️
D. Becker
46'
Желтая карточка
М. Илия
45'
+4
29'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Я. Гомис
Желтая карточка
M. Peratikos
28'
26'
Желтая карточка
Л. Бенгтссон
3'
ГОЛ! 0:1!
Л. Бенгтссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Этникос
1
Костас Панайи
ВР
6
Marios Peratikos
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
28
Marios Stylianou
ЦЗ
6
Стефан Спировски
ЦП
23
Manuel De Iriondo
ЦП
20
P. Lipski
ЦФ
77
Деметрис Христофи
ЦФ
70
Мариос Илия
ЦФ
23
Marios Pechlivanis
ЦФ
Арис
1
Вана Алвес
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
5
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
14
Лео Бенгтссон
ЛВ
37
Юлиус Сзоке
ОП
5
Морган Браун
ОП
14
Янник Гомис
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
7
Джейден Монтнор
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Этникос
1
Мартин Богатинов
ВР
1
Душан Маркович
ВР
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
47
Adreas Perdios
ЦП
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
25
Konstantinos Ilia
ЦФ
20
Николас Мескида
ЦФ
Арис
91
Mislav Zadro
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
17
Miłosz Matysik
ЦЗ
5
Aboubacar Loucoubar
ЦЗ
6
Эрик Боакье
ПЗ
10
Матия Шполярич
ОП
9
Александр Кокорин
ЦФ
11
Закария Саво
ЦФ
3-2-4
1
Панайи
6
16
28
6
Спировски
23
20
23
70
Илия
77
Христофи
4-2-1-3
1
Алвес
28
Урошевич
5
Мукету-Муссунда
16
Брорссон
12
Димитриу
37
Сзоке
5
Браун
14
Бенгтссон
7
Монтнор
70
14
Гомис
23
47
47
23
29
Иоаннидис
29
Иоаннидис
28
25
25
28
77
Христофи
20
Мескида
20
Мескида
77
Христофи
28
Урошевич
17
17
28
Урошевич
14
Гомис
10
Шполярич
10
Шполярич
14
Гомис
70
9
Кокорин
9
Кокорин
70
Остались в запасе
Этникос
Арис
1
Мартин Богатинов
ВР
1
Душан Маркович
ВР
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
91
Mislav Zadro
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
5
Aboubacar Loucoubar
ЦЗ
6
Эрик Боакье
ПЗ
11
Закария Саво
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Остались в запасе
1
Мартин Богатинов
ВР
1
Душан Маркович
ВР
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
Остались в запасе
91
Mislav Zadro
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
5
Aboubacar Loucoubar
ЦЗ
6
Эрик Боакье
ПЗ
11
Закария Саво
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Статистика матча Этникос - Арис
3
1
Всего ударов по воротам
5
19
Удары в створ
2
15
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
7
15
Удары мимо ворот
2
4
Матчи команд
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 33 тур
Этникос
1 : 2
15.05.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 32 тур
Эносис Неон Паралимни
1 : 3
09.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 31 тур
Акритас Хлоракас
1 : 0
01.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 30 тур
Этникос
2 : 1
26.04.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 29 тур
Красава ЕНИ
3 : 1
19.04.2026
Этникос
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Информация о матче
Главный судья:
Кирьякос Атанасиу
Стадион:
Dasaki Stadium, Achna
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