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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Анортосис - Кармиотисса
Анортосис - Кармиотисса: обзор матча 02 января 2024
Анортосис
02.01.2024, вторник, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 17 тур
1 : 0
Завершен
Кармиотисса
14'
С. Гассама
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анортосис - Кармиотисса
77'
Желтая карточка
B. Kovačević
Замена
Кико
️️️️
С. Техера
75'
70'
Замена
S. Ben Sallam
️️️️
N. Foor
Замена
O. Thioune
️️️️
А. Хрисостому
66'
Замена
М. Анхель Герреро
️️️️
М. Уорис
66'
Замена
C. Musonda Jr
️️️️
Э. Феррейра
66'
59'
Желтая карточка
А. Думбия
53'
Желтая карточка
K. Rossi
46'
Замена
А. Думбия
️️️️
S. Panteli
46'
Замена
A. Angeli
️️️️
J. Suk
Замена
М. Ваге
️️️️
М. Антониу
46'
40'
Желтая карточка
J. Suk
25'
Желтая карточка
N. Foor
18'
Желтая карточка
A. Neofytou
ГОЛ! 1:0!
С. Гассама
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анортосис
93
Неофитос Михаил
ВР
44
Павлос Корреа
ЦЗ
5
Nabil Marmouk
ЦЗ
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
8
Серхио Техера
ЦП
88
Андреас Хрисостому
ЦП
22
Минас Антониу
ПП
7
Элдер Феррейра
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
90
Секу Гассама
ЦФ
9
S. Castel
ЦФ
Кармиотисса
31
Daniel Antosch
ВР
24
R. Gradinaru
ЦЗ
25
Bojan Kovačević
ЦЗ
26
Кипрос Христофору
ЦЗ
8
Andreas Neofytou
ЦП
10
Navarone Foor
ЦП
10
A. Katsantonis
ЦФ
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
15
Stelios Panteli
ЦФ
Анортосис
99
Андреас Керавнос
ВР
26
Anastasios Pisias
ВР
5
Кико
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
17
D. Paroutis
ЦП
8
Konstantinos Konstantinou
ЦП
77
Charly Musonda Jr
ЦП
12
Ousseynou Thioune
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
Кармиотисса
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
18
Andreas Violaris
ВР
28
Angelis Angeli
ЦЗ
5
Evangelos Meletiou
ЦЗ
36
Marios Taveloudis
ЦЗ
7
Абубакар Думбия
ЛВ
6
S. Ben Sallam
ЦП
13
Konstantinos Michail
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
3
Dimitris Avraam
ЦФ
3-3-4
93
Михаил
44
Корреа
5
7
Коррейя
8
Техера
88
Хрисостому
22
Антониу
7
Феррейра
9
90
Гассама
20
Уорис
3-2-3
31
24
25
26
Христофору
8
10
15
75
10
8
Техера
5
Кико
5
Кико
8
Техера
22
Антониу
22
Ваге
22
Ваге
22
Антониу
7
Феррейра
77
77
7
Феррейра
88
Хрисостому
12
12
88
Хрисостому
20
Уорис
10
Герреро
10
Герреро
20
Уорис
10
6
6
10
28
28
15
7
Думбия
7
Думбия
15
Остались в запасе
Анортосис
Кармиотисса
17
D. Paroutis
ЦП
99
Андреас Керавнос
ВР
26
Anastasios Pisias
ВР
8
Konstantinos Konstantinou
ЦП
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
18
Andreas Violaris
ВР
5
Evangelos Meletiou
ЦЗ
36
Marios Taveloudis
ЦЗ
13
Konstantinos Michail
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
3
Dimitris Avraam
ЦФ
Остались в запасе
17
D. Paroutis
ЦП
99
Андреас Керавнос
ВР
26
Anastasios Pisias
ВР
8
Konstantinos Konstantinou
ЦП
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
Остались в запасе
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
18
Andreas Violaris
ВР
5
Evangelos Meletiou
ЦЗ
36
Marios Taveloudis
ЦЗ
13
Konstantinos Michail
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
3
Dimitris Avraam
ЦФ
Статистика матча Анортосис - Кармиотисса
6
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
6
Угловые удары
1
2
Нарушения
12
20
Офсайды
3
4
Сейвы
4
4
Удары мимо ворот
6
3
Матчи команд
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Красава ЕНИ
1 : 2
23.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Анортосис
2 : 0
24.10.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
18.10.2026
Анортосис
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Кармиотисса
1 : 0
30.10.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Красава ЕНИ
2 : 1
17.10.2026
Кармиотисса
Информация о матче
Главный судья:
Menelaos Antoniou, Cyprus
Стадион:
Antonis Papadopoulos, Larnaca
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