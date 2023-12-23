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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АЕЛ - Пафос
АЕЛ - Пафос: обзор матча 23 декабря 2023
АЕЛ
23.12.2023, суббота, 18:00
Кипр. Первый Дивизион, 16 тур
1 : 2
Завершен
Пафос
49'
G. Gerolemou
14'
М. Наме
81'
М. Танкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕЛ - Пафос
Желтая карточка
G. Marsh
90'
+9
90'
+8
Желтая карточка
Ж. Маседа
90'
+2
Замена
М. Деметриу
️️️️
Д. Икоко
Замена
E. Andreou
️️️️
А. Мендес Морейра
87'
81'
ГОЛ! 1:2!
М. Танкович
76'
Замена
P. Twumasi
️️️️
П. Бочкай
76'
Замена
М. Танкович
️️️️
О. Валакари
76'
Замена
П. Пеладжо
️️️️
Пепе
Замена
G. Marsh
️️️️
G. Gerolemou
70'
55'
Желтая карточка
В. Драгомир
Замена
Э. Хенти
️️️️
F. Kah
50'
ГОЛ! 1:1!
G. Gerolemou
49'
27'
Желтая карточка
П. Бочкай
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Наме
Желтая карточка
G. Gerolemou
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕЛ
2
Christoforos Frantzis
ЦЗ
91
SÃ©bastien Dewaest
ЦЗ
66
Djalma da Silva
ЦЗ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
71
G. Gerolemou
ЦП
10
Василиос Папафотис
ЦП
5
Hugo Basto
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
77
Fabrice Kah
ЦФ
33
Антреас Макрис
ЦФ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
Пафос
1
Ивица Ивушич
ВР
44
Josef Kvida
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
25
Мустафа Наме
ЦП
88
Пепе
ЦП
8
Онни Валакари
ЦП
5
Давид Гольдар
ЦФ
11
Жайро Маседа
ЦФ
49
Bruno Tavares
ЦФ
30
Влад Драгомир
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
АЕЛ
32
Michalis Kyriakou
ВР
44
Костас Сотериу
ЦЗ
15
George Marsh
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
11
Evangelos Andreou
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
70
Themistoklis Themistokleous
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
34
Michalis Kolias
ЦФ
34
Слободан Медоевич
ЦФ
Пафос
1
Ренато Йосипович
ВР
28
Адриан Рус
ЦЗ
5
Alexandros Michael
ЦЗ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
6
Педру Пеладжо
ЦП
23
Мариус Деметриу
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
21
Patrick Twumasi
ЦФ
3-2-1-5
2
91
66
71
10
Папафотис
20
Мендес Морейра
55
Срнич
16
33
Макрис
77
5
2-3-1-4
1
Ивушич
32
Икоко
44
25
Наме
88
Пепе
8
Валакари
12
Бочкай
30
Драгомир
49
11
Маседа
5
Гольдар
71
15
15
71
20
Мендес Морейра
11
11
20
Мендес Морейра
77
19
Хенти
19
Хенти
77
88
Пепе
6
Пеладжо
6
Пеладжо
88
Пепе
32
Икоко
23
Деметриу
23
Деметриу
32
Икоко
8
Валакари
22
Танкович
22
Танкович
8
Валакари
12
Бочкай
21
21
12
Бочкай
Остались в запасе
АЕЛ
Пафос
70
Themistoklis Themistokleous
ЦФ
32
Michalis Kyriakou
ВР
44
Костас Сотериу
ЦЗ
5
Петар Филипович
ЦП
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
22
Muriel
ЦФ
34
Michalis Kolias
ЦФ
34
Слободан Медоевич
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
1
Ренато Йосипович
ВР
28
Адриан Рус
ЦЗ
5
Alexandros Michael
ЦЗ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
7
Бруно
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
70
Themistoklis Themistokleous
ЦФ
32
Michalis Kyriakou
ВР
44
Костас Сотериу
ЦЗ
5
Петар Филипович
ЦП
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
22
Muriel
ЦФ
34
Michalis Kolias
ЦФ
34
Слободан Медоевич
ЦФ
Остались в запасе
1
Ренато Йосипович
ВР
28
Адриан Рус
ЦЗ
5
Alexandros Michael
ЦЗ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
7
Бруно
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча АЕЛ - Пафос
2
3
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
7
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
4
Нарушения
10
19
Офсайды
2
1
Сейвы
2
5
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
5
Матчи команд
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЛ
1 : 1
27.11.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕЛ
3 : 1
07.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония Арадипу
1 : 2
21.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Пафос
4 : 2
08.11.2026
Омония 29-го мая
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Информация о матче
Главный судья:
Chrysovalantis Theouli, Cyprus
Стадион:
Лимассол Арена
Посещаемость:
50 из 10700 зрителей (0%)
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