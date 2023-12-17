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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АЕЗ Закакиу - АЕЛ
АЕЗ Закакиу - АЕЛ: обзор матча 17 декабря 2023
АЕЗ Закакиу
17.12.2023, воскресенье, 18:00
Кипр. Первый Дивизион, 15 тур
1 : 4
Завершен
АЕЛ
40'
I. Chatzivasilis
31'
F. Kah
32'
А. Макрис
64'
А. Макрис
90+2'
E. Andreou
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕЗ Закакиу - АЕЛ
90'
+2
ГОЛ! 1:4!
E. Andreou
82'
Замена
E. Andreou
️️️️
А. Макрис
Замена
К. Роша
️️️️
Дельмиру
77'
74'
Желтая карточка
G. Gerolemou
Замена
️️️️
J. Ruíz
72'
71'
Замена
G. Gerolemou
️️️️
А. Мендес Морейра
71'
Замена
Р. Цука
️️️️
F. Kah
64'
ГОЛ! 1:3!
А. Макрис
61'
Желтая карточка
M. Oliveira
Желтая карточка
А. Опоку Сарфо
59'
ГОЛ! 1:2!
I. Chatzivasilis
40'
34'
Желтая карточка
В. Папафотис
32'
ГОЛ! 0:2!
А. Макрис
31'
ГОЛ! 0:1!
F. Kah
Желтая карточка
A. David Reynolds
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕЗ Закакиу
99
Yigal Becker
ВР
2
Valentinos Pastellis
ЦЗ
5
Kyriakos Antoniou
ЦЗ
13
Дельмиру
ЦЗ
27
John Ruíz
ЦЗ
23
A. Frangos
ЦП
6
Алекс Опоку Сарфо
ЦП
10
Alastair David Reynolds
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
26
Ioannis Chatzivasilis
ЦФ
30
Николя Дигини
ЦФ
АЕЛ
2
Christoforos Frantzis
ЦЗ
91
SÃ©bastien Dewaest
ЦЗ
66
Djalma da Silva
ЦЗ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
10
Василиос Папафотис
ЦП
15
George Marsh
ЦП
16
Miguel Oliveira
ЦФ
5
Hugo Basto
ЦФ
77
Fabrice Kah
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
33
Антреас Макрис
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
АЕЗ Закакиу
1
Bojan Milosavljević
ВР
28
Neofytos Stylianou
ВР
33
Evagoras Antoniou
ЦЗ
8
Fostave Mabani
ЦЗ
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
24
Antonis Eleftheriou
ЦЗ
10
Кенни Роша
ЦП
21
Konstantinos Michailidis
ЦП
17
Yair Castro
ЦФ
29
Mark Sifneos
ЦФ
18
Valdy Matongo
ЦФ
АЕЛ
32
Michalis Kyriakou
ВР
44
Костас Сотериу
ЦЗ
25
Рави Цука
ПЗ
71
G. Gerolemou
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
80
Vittorio Continella
ЦП
11
Evangelos Andreou
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
34
Слободан Медоевич
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
4-4-2
99
2
13
Дельмиру
27
5
23
10
30
6
Опоку Сарфо
30
Дигини
26
3-2-1-5
2
91
66
10
Папафотис
15
20
Мендес Морейра
16
33
Макрис
55
Срнич
77
5
13
Дельмиру
10
Роша
10
Роша
13
Дельмиру
20
Мендес Морейра
71
71
20
Мендес Морейра
77
25
Цука
25
Цука
77
33
Макрис
11
11
33
Макрис
Остались в запасе
АЕЗ Закакиу
АЕЛ
1
Bojan Milosavljević
ВР
28
Neofytos Stylianou
ВР
33
Evagoras Antoniou
ЦЗ
8
Fostave Mabani
ЦЗ
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
24
Antonis Eleftheriou
ЦЗ
21
Konstantinos Michailidis
ЦП
17
Yair Castro
ЦФ
29
Mark Sifneos
ЦФ
18
Valdy Matongo
ЦФ
32
Michalis Kyriakou
ВР
44
Костас Сотериу
ЦЗ
5
Петар Филипович
ЦП
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
80
Vittorio Continella
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
34
Слободан Медоевич
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
Остались в запасе
1
Bojan Milosavljević
ВР
28
Neofytos Stylianou
ВР
33
Evagoras Antoniou
ЦЗ
8
Fostave Mabani
ЦЗ
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
24
Antonis Eleftheriou
ЦЗ
21
Konstantinos Michailidis
ЦП
17
Yair Castro
ЦФ
29
Mark Sifneos
ЦФ
18
Valdy Matongo
ЦФ
Остались в запасе
32
Michalis Kyriakou
ВР
44
Костас Сотериу
ЦЗ
5
Петар Филипович
ЦП
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
80
Vittorio Continella
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
34
Слободан Медоевич
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
Статистика матча АЕЗ Закакиу - АЕЛ
2
3
Всего ударов по воротам
8
5
Удары в створ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
4
Нарушения
6
8
Сейвы
1
1
Удары мимо ворот
4
2
Матчи команд
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Неа Саламис Фамагуста
1 : 1
12.05.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
08.05.2024
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
20.04.2024
Кармиотисса
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЛ
1 : 1
27.11.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕЛ
3 : 1
07.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Информация о матче
Главный судья:
Andreas M. Argyrou, Cyprus
Стадион:
Стелиос Кирьякидис
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