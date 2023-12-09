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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АЕЛ - Докса Катокопиас
АЕЛ - Докса Катокопиас: обзор матча 09 декабря 2023
АЕЛ
09.12.2023, суббота, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
2 : 0
Завершен
Докса Катокопиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча АЕЛ - Докса Катокопиас
1
1
Всего ударов по воротам
7
5
Удары в створ
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
7
4
Сейвы
1
3
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
2
1
Матчи команд
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЛ
1 : 1
27.11.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕЛ
3 : 1
07.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Докса Катокопиас
6 : 3
10.05.2024
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Докса Катокопиас
2 : 2
29.04.2024
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Докса Катокопиас
1 : 0
19.04.2024
Неа Саламис Фамагуста
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