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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Этникос - Аполлон
Этникос - Аполлон: обзор матча 02 декабря 2023
Этникос
02.12.2023, суббота, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
2 : 2
Завершен
Аполлон
36'
E. Cabrera
58'
P. Lipski
4'
М. Крменчик
90+1'
М. Крменчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Этникос - Аполлон
Желтая карточка
P. Lipski
90'
+7
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
М. Крменчик
85'
Замена
G. Pontikou
️️️️
Т. Дариква
Желтая карточка
K. Ilia
77'
Замена
K. Ilia
️️️️
M. Pechlivanis
76'
70'
Замена
Д. Шполярич
️️️️
G. Malekkidis
70'
Замена
B. Abdurahimi
️️️️
М. Вальбуэна
70'
Замена
J. Skjelvik
️️️️
И. Колл
Замена
К. Ристевски
️️️️
Д. Дразич
65'
Замена
L. Bijker
️️️️
T. Nikolaou
65'
Желтая карточка
M. Pechlivanis
63'
59'
Замена
А. Сагаль
️️️️
В. Костаке
ГОЛ! 2:1!
P. Lipski
58'
Желтая карточка
M. De Iriondo
38'
ГОЛ! 1:1!
E. Cabrera
36'
31'
Желтая карточка
М. Вальбуэна
4'
ГОЛ! 0:1!
М. Крменчик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Этникос
1
Костас Панайи
ВР
6
Marios Peratikos
ЦЗ
2
Петрос Иоанну
ЦЗ
6
Стефан Спировски
ЦП
23
Manuel De Iriondo
ЦП
30
Enzo Cabrera
ЦФ
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
20
P. Lipski
ЦФ
23
Marios Pechlivanis
ЦФ
70
Мариос Илия
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
Аполлон
41
Петер Левенбург
ВР
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
20
Валентин Костаке
ЛВ
25
Харис Кириаку
ЦП
77
Исраэль Колл
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
22
Godswill Ekpolo
ЦФ
14
Giorgos Malekkidis
ЦФ
21
Михал Крменчик
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Этникос
1
Мартин Богатинов
ВР
1
Душан Маркович
ВР
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
93
Nikola Aksentijević
ЦП
47
Adreas Perdios
ЦП
20
Stylianos Kallenos
ЦФ
25
Konstantinos Ilia
ЦФ
23
José Gomes
ЦФ
22
Джей Энем
ЦФ
Аполлон
99
Деметрис Деметриу
ВР
78
Гиоргос Лоизу
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
20
Данило Шполярич
ОП
30
Андреас Панайоту
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
77
Besart Abdurahimi
ЦФ
2-2-5
1
Панайи
6
2
Иоанну
6
Спировски
23
20
71
Дразич
70
Илия
23
12
2-2-2-4
41
Левенбург
2
Дариква
4
Юрчевич
25
Кириаку
77
Колл
28
Вальбуэна
20
Костаке
43
Маркеш
21
Крменчик
14
22
71
Дразич
4
Ристевски
4
Ристевски
71
Дразич
12
16
16
12
23
25
25
23
77
Колл
3
3
77
Колл
14
20
Шполярич
20
Шполярич
14
2
Дариква
21
21
2
Дариква
20
Костаке
28
Сагаль
28
Сагаль
20
Костаке
28
Вальбуэна
77
77
28
Вальбуэна
Остались в запасе
Этникос
Аполлон
1
Мартин Богатинов
ВР
1
Душан Маркович
ВР
93
Nikola Aksentijević
ЦП
47
Adreas Perdios
ЦП
20
Stylianos Kallenos
ЦФ
23
José Gomes
ЦФ
22
Джей Энем
ЦФ
99
Деметрис Деметриу
ВР
78
Гиоргос Лоизу
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
30
Андреас Панайоту
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
7
Кевин Варга
ЛВ
7
Эльель Перец
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Остались в запасе
1
Мартин Богатинов
ВР
1
Душан Маркович
ВР
93
Nikola Aksentijević
ЦП
47
Adreas Perdios
ЦП
20
Stylianos Kallenos
ЦФ
23
José Gomes
ЦФ
22
Джей Энем
ЦФ
Остались в запасе
99
Деметрис Деметриу
ВР
78
Гиоргос Лоизу
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
30
Андреас Панайоту
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
7
Кевин Варга
ЛВ
7
Эльель Перец
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Этникос - Аполлон
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 33 тур
Этникос
1 : 2
15.05.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 32 тур
Эносис Неон Паралимни
1 : 3
09.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 31 тур
Акритас Хлоракас
1 : 0
01.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 30 тур
Этникос
2 : 1
26.04.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 29 тур
Красава ЕНИ
3 : 1
19.04.2026
Этникос
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Аполлон
- : -
02.12.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
1 : 0
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Информация о матче
Главный судья:
Andreas M. Argyrou, Cyprus
Стадион:
Dasaki Stadium, Achna
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