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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Кармиотисса - АПОЭЛ
Кармиотисса - АПОЭЛ: обзор матча 28 октября 2023
Кармиотисса
28.10.2023, суббота, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
1 : 2
Завершен
АПОЭЛ
Матч
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Статистика матча Кармиотисса - АПОЭЛ
1
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0
0
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1
2
Матчи команд
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Кармиотисса
1 : 0
30.10.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Красава ЕНИ
2 : 1
17.10.2026
Кармиотисса
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
- : -
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
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