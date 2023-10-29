Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Анортосис - АЕЗ Закакиу
Анортосис - АЕЗ Закакиу: обзор матча 29 октября 2023
Анортосис
29.10.2023, воскресенье, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
1 : 1
Завершен
АЕЗ Закакиу
51'
Э. Феррейра (П)
87'
Дельмиру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анортосис - АЕЗ Закакиу
Желтая карточка
S. Castel
90'
+2
87'
ГОЛ! 1:1!
Дельмиру
77'
Замена
A. Frangos
️️️️
Y. Castro
Замена
А. Коррейя
️️️️
C. Banza
76'
Замена
S. Castel
️️️️
М. Уорис
76'
65'
Желтая карточка
A. Christou
62'
Замена
V. Matongo
️️️️
A. David Reynolds
62'
Замена
A. Christou
️️️️
K. Antoniou
62'
Замена
К. Роша
️️️️
I. Chatzivasilis
Желтая карточка
С. Феррер
59'
52'
Желтая карточка
Н. Дигини
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Феррейра
51'
Замена
C. Musonda Jr
️️️️
D. Paroutis
46'
Желтая карточка
М. Уорис
45'
+4
Желтая карточка
D. Paroutis
36'
10'
Желтая карточка
K. Antoniou
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анортосис
1
Иван Арболеда
ВР
3
F. Garcia
ЦЗ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
17
D. Paroutis
ЦП
48
Михалис Иоанну
ЦП
81
Chico Banza
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
12
Ousseynou Thioune
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
АЕЗ Закакиу
99
Yigal Becker
ВР
33
Evagoras Antoniou
ЦЗ
13
Дельмиру
ЦЗ
27
John Ruíz
ЦЗ
5
Kyriakos Antoniou
ЦЗ
6
Алекс Опоку Сарфо
ЦП
10
Alastair David Reynolds
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
17
Yair Castro
ЦФ
26
Ioannis Chatzivasilis
ЦФ
30
Николя Дигини
ЦФ
Анортосис
93
Неофитос Михаил
ВР
99
Андреас Керавнос
ВР
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
5
Кико
ЦЗ
44
Павлос Корреа
ЦЗ
5
Nabil Marmouk
ЦЗ
18
Stephanos Charalambous
ЦП
77
Charly Musonda Jr
ЦП
88
Андреас Хрисостому
ЦП
22
Минас Антониу
ПП
9
S. Castel
ЦФ
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
АЕЗ Закакиу
28
Neofytos Stylianou
ВР
1
Bojan Milosavljević
ВР
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
8
Fostave Mabani
ЦЗ
23
A. Frangos
ЦП
10
Кенни Роша
ЦП
21
Konstantinos Michailidis
ЦП
33
Andreas Christou
ЦП
18
Valdy Matongo
ЦФ
29
Mark Sifneos
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
14
Rasheed Yusuf
ЦФ
4-2-4
1
Арболеда
22
Ваге
3
4
Каргас
4
Феррер
17
48
Иоанну
81
20
Уорис
12
7
Феррейра
4-3-3
99
13
Дельмиру
27
5
33
6
Опоку Сарфо
10
30
30
Дигини
26
17
81
7
Коррейя
7
Коррейя
81
17
77
77
17
20
Уорис
9
9
20
Уорис
17
23
23
17
26
10
Роша
10
Роша
26
5
33
33
5
10
18
18
10
Остались в запасе
Анортосис
АЕЗ Закакиу
93
Неофитос Михаил
ВР
99
Андреас Керавнос
ВР
5
Кико
ЦЗ
44
Павлос Корреа
ЦЗ
5
Nabil Marmouk
ЦЗ
18
Stephanos Charalambous
ЦП
88
Андреас Хрисостому
ЦП
22
Минас Антониу
ПП
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
28
Neofytos Stylianou
ВР
1
Bojan Milosavljević
ВР
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
8
Fostave Mabani
ЦЗ
21
Konstantinos Michailidis
ЦП
29
Mark Sifneos
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
14
Rasheed Yusuf
ЦФ
Остались в запасе
93
Неофитос Михаил
ВР
99
Андреас Керавнос
ВР
5
Кико
ЦЗ
44
Павлос Корреа
ЦЗ
5
Nabil Marmouk
ЦЗ
18
Stephanos Charalambous
ЦП
88
Андреас Хрисостому
ЦП
22
Минас Антониу
ПП
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
Остались в запасе
28
Neofytos Stylianou
ВР
1
Bojan Milosavljević
ВР
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
8
Fostave Mabani
ЦЗ
21
Konstantinos Michailidis
ЦП
29
Mark Sifneos
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
14
Rasheed Yusuf
ЦФ
Статистика матча Анортосис - АЕЗ Закакиу
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Красава ЕНИ
1 : 2
23.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Анортосис
2 : 0
24.10.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
18.10.2026
Анортосис
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Неа Саламис Фамагуста
1 : 1
12.05.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
08.05.2024
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
20.04.2024
Кармиотисса
Информация о матче
Главный судья:
Andreas M. Argyrou, Cyprus
Стадион:
Antonis Papadopoulos, Larnaca
Новости команд
Все
Анортосис
АЕЗ Закакиу
Клуб Черышева и Савина сохранил место в элите чемпионата Кипра
11 мая
1
Поигравший в РПЛ Крыховяк закончил карьеру в 35 лет
2025.10.27 20:52
Крыховяк нашел новый клуб в Европе
2024.09.28 16:57
1
Кокорин – вне заявки «Ариса» на ближайший матч
2023.03.07 13:47
1
Кокорин находится в шаге от перехода в «Арис» («СЭ»)
2022.08.30 22:33
2
Клуб Черышева и Савина сохранил место в элите чемпионата Кипра
11 мая
1
Поигравший в РПЛ Крыховяк закончил карьеру в 35 лет
2025.10.27 20:52
Крыховяк нашел новый клуб в Европе
2024.09.28 16:57
1
Кокорин – вне заявки «Ариса» на ближайший матч
2023.03.07 13:47
1
Кокорин находится в шаге от перехода в «Арис» («СЭ»)
2022.08.30 22:33
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+