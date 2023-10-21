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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АЕК - Кармиотисса
АЕК - Кармиотисса: обзор матча 21 октября 2023
АЕК
21.10.2023, суббота, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
5 : 0
Завершен
Кармиотисса
17'
Ф. Соль (П)
18'
Ф. Соль
60'
Ф. Соль
75'
М. Димерс
88'
А. Гьюрчо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - Кармиотисса
ГОЛ! 5:0!
А. Гьюрчо
88'
Замена
И. Тричковски
️️️️
Ф. Соль
85'
Желтая карточка
Б. Гама
82'
82'
Замена
N. Benezet
️️️️
A. Neofytou
Замена
А. Гьюрчо
️️️️
Ф. Тонгия
77'
Замена
Ф. Санчес
️️️️
А. Гарсия
77'
Замена
Б. Гама
️️️️
М. Димерс
77'
ГОЛ! 4:0!
М. Димерс
75'
74'
Замена
R. Gradinaru
️️️️
N. Foor
Замена
S.
️️️️
И. Фараж
66'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Соль
60'
Желтая карточка
В. Роберж
52'
48'
Желтая карточка
Л. Ньюпорт
46'
Замена
Л. Ньюпорт
️️️️
S. Ben Sallam
46'
Замена
К. Лукили
️️️️
А. Думбия
46'
Замена
A. Katsantonis
️️️️
K. Rossi
45'
+1
Красная карточка
B. Kovačević
39'
Желтая карточка
J. Suk
ГОЛ! 2:0!
Ф. Соль
18'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Соль
17'
13'
Желтая карточка
А. Думбия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
12
Кенан Пирич
ВР
14
Анхель Гарсия
ЛЗ
20
Alpha Dionkou
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
7
Гуш Ледеш
ОП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
10
Франко Тонгия
ЦП
11
Имад Фараж
ПВ
9
Фран Соль
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Кармиотисса
31
Daniel Antosch
ВР
29
Dion Malone
ЦЗ
26
Кипрос Христофору
ЦЗ
25
Bojan Kovačević
ЦЗ
7
Абубакар Думбия
ЛВ
6
S. Ben Sallam
ЦП
8
Andreas Neofytou
ЦП
10
Navarone Foor
ЦП
15
Stelios Panteli
ЦФ
АЕК
38
Иоаким Тумпас
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
28
Факундо Санчес
ПЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
16
Бруно Гама
ЦП
11
Santos
ЦФ
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
Кармиотисса
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
24
R. Gradinaru
ЦЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
28
Angelis Angeli
ЦЗ
13
Konstantinos Michail
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
10
A. Katsantonis
ЦФ
99
Nicolas Benezet
ЦФ
3
Dimitris Avraam
ЦФ
20
Карим Лукили
ЦФ
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
4-1-3-1-1
12
Пирич
14
Гарсия
4
Томович
27
Роберж
20
7
Ледеш
6
Каптум
10
Димерс
10
Тонгия
11
Фараж
9
Соль
3-3-1-1
31
29
26
Христофору
25
6
8
10
7
Думбия
15
11
Фараж
11
11
11
Фараж
14
Гарсия
28
Санчес
28
Санчес
14
Гарсия
10
Димерс
16
Гама
16
Гама
10
Димерс
10
Тонгия
9
Гьюрчо
9
Гьюрчо
10
Тонгия
9
Соль
10
Тричковски
10
Тричковски
9
Соль
10
10
10
24
24
10
6
25
Ньюпорт
25
Ньюпорт
6
8
99
99
8
7
Думбия
20
Лукили
20
Лукили
7
Думбия
Остались в запасе
АЕК
Кармиотисса
38
Иоаким Тумпас
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
66
Рафаил Мамас
ОП
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
28
Angelis Angeli
ЦЗ
13
Konstantinos Michail
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
3
Dimitris Avraam
ЦФ
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
Остались в запасе
38
Иоаким Тумпас
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
66
Рафаил Мамас
ОП
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
Остались в запасе
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
28
Angelis Angeli
ЦЗ
13
Konstantinos Michail
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
3
Dimitris Avraam
ЦФ
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча АЕК - Кармиотисса
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Кармиотисса
1 : 0
30.10.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Красава ЕНИ
2 : 1
17.10.2026
Кармиотисса
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