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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Арис - Этникос
Арис - Этникос: обзор матча 21 октября 2023
Арис
21.10.2023, суббота, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
2 : 0
Завершен
Этникос
23'
К. Струски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - Этникос
76'
Замена
Д. Энем
️️️️
T. Nikolaou
72'
Замена
N. Aksentijević
️️️️
М. Илия
Замена
А. Мукету-Муссунда
️️️️
Э. Боакье
72'
65'
Замена
M. Pechlivanis
️️️️
V. Bradonjić
Замена
В. Николич
️️️️
К. Струски
64'
Замена
М. Степински
️️️️
Л. Бенгтссон
46'
46'
Замена
К. Ристевски
️️️️
M. Peratikos
46'
Замена
K. Ilia
️️️️
Д. Дразич
ГОЛ! 1:0!
К. Струски
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
1
Вана Алвес
ВР
31
Кажу
ЛЗ
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
6
Эрик Боакье
ПЗ
14
Лео Бенгтссон
ЛВ
5
Морган Браун
ОП
23
Карол Струски
ЦП
80
Шави Бабика
ПВ
14
Янник Гомис
ЦФ
7
Джейден Монтнор
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Этникос
1
Костас Панайи
ВР
2
Петрос Иоанну
ЦЗ
6
Marios Peratikos
ЦЗ
12
Эммануэль Ломотей
ОП
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
20
P. Lipski
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
20
Vladimir Bradonjić
ЦФ
70
Мариос Илия
ЦФ
23
José Gomes
ЦФ
Арис
91
Mislav Zadro
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
5
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
19
Мамаду Сане
ПЗ
10
Матия Шполярич
ОП
37
Юлиус Сзоке
ОП
22
Велько Николич
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
Этникос
1
Душан Маркович
ВР
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
93
Nikola Aksentijević
ЦП
25
Konstantinos Ilia
ЦФ
23
Marios Pechlivanis
ЦФ
22
Джей Энем
ЦФ
20
Stylianos Kallenos
ЦФ
77
Деметрис Христофи
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Алвес
28
Урошевич
31
Кажу
16
Брорссон
6
Боакье
5
Браун
23
Струски
14
Бенгтссон
80
Бабика
7
Монтнор
14
Гомис
2-1-5
1
Панайи
2
Иоанну
6
12
Ломотей
20
23
70
Илия
20
71
Дразич
6
Боакье
5
Мукету-Муссунда
5
Мукету-Муссунда
6
Боакье
23
Струски
22
Николич
22
Николич
23
Струски
14
Бенгтссон
14
Степински
14
Степински
14
Бенгтссон
6
4
Ристевски
4
Ристевски
6
70
Илия
93
93
70
Илия
71
Дразич
25
25
71
Дразич
20
23
23
20
12
22
Энем
22
Энем
12
Остались в запасе
Арис
Этникос
91
Mislav Zadro
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
19
Мамаду Сане
ПЗ
10
Матия Шполярич
ОП
37
Юлиус Сзоке
ОП
Главный тренер
Алексей Шпилевский
1
Душан Маркович
ВР
16
Lucas Bijker
ЦЗ
20
Stylianos Kallenos
ЦФ
77
Деметрис Христофи
ЦФ
Остались в запасе
91
Mislav Zadro
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
19
Мамаду Сане
ПЗ
10
Матия Шполярич
ОП
37
Юлиус Сзоке
ОП
Остались в запасе
1
Душан Маркович
ВР
16
Lucas Bijker
ЦЗ
20
Stylianos Kallenos
ЦФ
77
Деметрис Христофи
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Статистика матча Арис - Этникос
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 33 тур
Этникос
1 : 2
15.05.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 32 тур
Эносис Неон Паралимни
1 : 3
09.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 31 тур
Акритас Хлоракас
1 : 0
01.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 30 тур
Этникос
2 : 1
26.04.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 29 тур
Красава ЕНИ
3 : 1
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