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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АЕЗ Закакиу - АЕК
АЕЗ Закакиу - АЕК: обзор матча 22 сентября 2023
АЕЗ Закакиу
22.09.2023, пятница, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
3 : 1
Завершен
АЕК
16'
A. David Reynolds
59'
Н. Дигини
90+3'
I. Chatzivasilis
28'
М. Димерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕЗ Закакиу - АЕК
ГОЛ! 3:1!
I. Chatzivasilis
90'
+3
84'
Замена
И. Тричковски
️️️️
Р. Гальоло
84'
Замена
Г. Ледеш
️️️️
М. Димерс
Замена
A. Christou
️️️️
Н. Дигини
74'
73'
Замена
Ф. Тонгия
️️️️
И. Фараж
73'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
В. Каптум
Желтая карточка
Y. Becker
62'
Замена
A. Frangos
️️️️
А. Опоку Сарфо
61'
ГОЛ! 2:1!
Н. Дигини
59'
59'
Замена
Б. Гама
️️️️
S.
Замена
К. Роша
️️️️
M. Sifneos
35'
28'
ГОЛ! 1:1!
М. Димерс
ГОЛ! 1:0!
A. David Reynolds
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕЗ Закакиу
99
Yigal Becker
ВР
33
Evagoras Antoniou
ЦЗ
2
Valentinos Pastellis
ЦЗ
27
John Ruíz
ЦЗ
13
Дельмиру
ЦЗ
10
Alastair David Reynolds
ЦП
6
Алекс Опоку Сарфо
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
29
Mark Sifneos
ЦФ
30
Николя Дигини
ЦФ
17
Yair Castro
ЦФ
АЕК
12
Кенан Пирич
ВР
14
Анхель Гарсия
ЛЗ
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
11
Имад Фараж
ПВ
11
Santos
ЦФ
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
9
Фран Соль
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
АЕЗ Закакиу
1
Bojan Milosavljević
ВР
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
8
Fostave Mabani
ЦЗ
23
A. Frangos
ЦП
21
Konstantinos Michailidis
ЦП
33
Andreas Christou
ЦП
10
Кенни Роша
ЦП
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
18
Valdy Matongo
ЦФ
14
Rasheed Yusuf
ЦФ
26
Ioannis Chatzivasilis
ЦФ
79
Andreas Kkostis
ЦФ
АЕК
1
Яго Эррерин
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
20
Alpha Dionkou
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
7
Гуш Ледеш
ОП
66
Рафаил Мамас
ОП
30
Фанос Кателарис
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
10
Франко Тонгия
ЦП
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
4-3-3
99
33
27
13
Дельмиру
2
10
6
Опоку Сарфо
30
17
30
Дигини
29
3-1-2-1-3
12
Пирич
28
Санчес
14
Гарсия
5
Гальоло
8
Понс
6
Каптум
10
Димерс
11
Фараж
9
Соль
15
Миличевич
11
6
Опоку Сарфо
23
23
6
Опоку Сарфо
30
Дигини
33
33
30
Дигини
29
10
Роша
10
Роша
29
10
Димерс
7
Ледеш
7
Ледеш
10
Димерс
11
16
Гама
16
Гама
11
11
Фараж
10
Тонгия
10
Тонгия
11
Фараж
6
Каптум
21
Лопеш
21
Лопеш
6
Каптум
5
Гальоло
10
Тричковски
10
Тричковски
5
Гальоло
Остались в запасе
АЕЗ Закакиу
АЕК
1
Bojan Milosavljević
ВР
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
8
Fostave Mabani
ЦЗ
21
Konstantinos Michailidis
ЦП
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
18
Valdy Matongo
ЦФ
14
Rasheed Yusuf
ЦФ
26
Ioannis Chatzivasilis
ЦФ
79
Andreas Kkostis
ЦФ
1
Яго Эррерин
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
20
Alpha Dionkou
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
30
Фанос Кателарис
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
1
Bojan Milosavljević
ВР
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
8
Fostave Mabani
ЦЗ
21
Konstantinos Michailidis
ЦП
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
18
Valdy Matongo
ЦФ
14
Rasheed Yusuf
ЦФ
26
Ioannis Chatzivasilis
ЦФ
79
Andreas Kkostis
ЦФ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
20
Alpha Dionkou
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
30
Фанос Кателарис
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча АЕЗ Закакиу - АЕК
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Неа Саламис Фамагуста
1 : 1
12.05.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
08.05.2024
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
20.04.2024
Кармиотисса
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
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