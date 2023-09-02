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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Пафос - АЕЛ
Пафос - АЕЛ: обзор матча 02 сентября 2023
Пафос
02.09.2023, суббота, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
3 : 1
Завершен
АЕЛ
51'
П. Бочкай
72'
Ж. Маседа
90'
М. Наме
35'
Э. Хенти (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пафос - АЕЛ
90'
+6
Желтая карточка
П. Филипович
Замена
Пепе
️️️️
В. Драгомир
90'
+4
ГОЛ! 3:1!
М. Наме
90'
77'
Замена
S. Berahino
️️️️
С. Срнич
Замена
П. Пеладжо
️️️️
А. Манга
77'
Замена
М. Танкович
️️️️
О. Валакари
77'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Маседа
72'
70'
Замена
А. Макрис
️️️️
Ф. Черных
70'
Замена
Х. Мендоса
️️️️
Э. Хенти
60'
Желтая карточка
G. Marsh
Желтая карточка
Бруно
58'
ГОЛ! 1:1!
П. Бочкай
51'
49'
Желтая карточка
Р. Цука
46'
Замена
Ф. Черных
️️️️
E. Andreou
45'
+1
Замена
D. da Silva
️️️️
А. Мендес Морейра
42'
Желтая карточка
Д. Морси
35'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Хенти
Желтая карточка
J. Kvida
34'
Желтая карточка
П. Бочкай
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пафос
1
Ивица Ивушич
ВР
28
Адриан Рус
ЦЗ
44
Josef Kvida
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
11
Алеф Манга
ЛВ
8
Онни Валакари
ЦП
25
Мустафа Наме
ЦП
30
Влад Драгомир
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
11
Жайро Маседа
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
АЕЛ
44
Костас Сотериу
ЦЗ
25
Рави Цука
ПЗ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
25
Джонатан Морси
ЛВ
15
George Marsh
ЦП
11
Evangelos Andreou
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
34
Слободан Медоевич
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
Пафос
1
Ренато Йосипович
ВР
5
Alexandros Michael
ЦЗ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
6
Педру Пеладжо
ЦП
88
Пепе
ЦП
5
Давид Гольдар
ЦФ
49
Bruno Tavares
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
23
Мариус Деметриу
ЦФ
АЕЛ
66
Djalma da Silva
ЦЗ
2
Christoforos Frantzis
ЦЗ
80
Vittorio Continella
ЦП
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
10
Василиос Папафотис
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
70
Themistoklis Themistokleous
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
34
Michalis Kolias
ЦФ
33
Антреас Макрис
ЦФ
11
Федор Черных
ЦФ
9
Saido Berahino
ЦФ
3-2-2-3
1
Ивушич
28
Рус
44
32
Икоко
8
Валакари
25
Наме
11
Манга
12
Бочкай
11
Маседа
7
Бруно
30
Драгомир
2-3-2-4
25
Цука
44
Сотериу
15
11
5
Филипович
20
Мендес Морейра
25
Морси
16
55
Срнич
34
Медоевич
19
Хенти
11
Манга
6
Пеладжо
6
Пеладжо
11
Манга
30
Драгомир
88
Пепе
88
Пепе
30
Драгомир
8
Валакари
22
Танкович
22
Танкович
8
Валакари
20
Мендес Морейра
66
66
20
Мендес Морейра
19
Хенти
10
Мендоса
10
Мендоса
19
Хенти
Черных
33
Макрис
33
Макрис
Черных
11
11
Черных
11
Черных
11
55
Срнич
9
9
55
Срнич
Остались в запасе
Пафос
АЕЛ
1
Ренато Йосипович
ВР
5
Alexandros Michael
ЦЗ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
5
Давид Гольдар
ЦФ
49
Bruno Tavares
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
23
Мариус Деметриу
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
70
Themistoklis Themistokleous
ЦФ
2
Christoforos Frantzis
ЦЗ
80
Vittorio Continella
ЦП
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
10
Василиос Папафотис
ЦП
22
Muriel
ЦФ
34
Michalis Kolias
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
Остались в запасе
1
Ренато Йосипович
ВР
5
Alexandros Michael
ЦЗ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
5
Давид Гольдар
ЦФ
49
Bruno Tavares
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
23
Мариус Деметриу
ЦФ
Остались в запасе
70
Themistoklis Themistokleous
ЦФ
2
Christoforos Frantzis
ЦЗ
80
Vittorio Continella
ЦП
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
10
Василиос Папафотис
ЦП
22
Muriel
ЦФ
34
Michalis Kolias
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Главный тренер
Христос Харалампус
Статистика матча Пафос - АЕЛ
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония Арадипу
1 : 2
21.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Пафос
4 : 2
08.11.2026
Омония 29-го мая
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЛ
1 : 1
27.11.2026
Олимпиакос Никосия
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Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
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3 : 1
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