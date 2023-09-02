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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Докса Катокопиас - АЕК
Докса Катокопиас - АЕК: обзор матча 02 сентября 2023
Докса Катокопиас
02.09.2023, суббота, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
0 : 2
Завершен
АЕК
22'
П. Понс
64'
И. Фараж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Докса Катокопиас - АЕК
90'
+2
Замена
Р. Мамас
️️️️
П. Понс
90'
+2
Замена
Р. Лопеш
️️️️
Ф. Соль
84'
Замена
В. Каптум
️️️️
И. Тричковски
Замена
K. Konstantinou
️️️️
M. Stylianou
83'
79'
Желтая карточка
Ф. Соль
64'
ГОЛ! 0:2!
И. Фараж
Замена
A. Secerovic
️️️️
Д. Трайчевски
62'
Замена
L. Ciccone
️️️️
M. Muhammed
46'
Замена
B. Sadik
️️️️
Э. Асанте
46'
37'
Желтая карточка
Ф. Санчес
22'
ГОЛ! 0:1!
П. Понс
Желтая карточка
Д. Трайчевски
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Докса Катокопиас
1
Дамьян Шишковски
ВР
28
Marios Stylianou
ЦЗ
4
Валентинос Сиелис
ЦЗ
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
2
Aleksandar Pantić
ЦЗ
26
Musa Muhammed
ЦЗ
32
Вангелис Кириаку
ПЗ
8
Душко Трайчевски
ОП
39
Gleofilo Vlijter
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
88
Эрнест Асанте
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
АЕК
12
Кенан Пирич
ВР
14
Анхель Гарсия
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
7
Гуш Ледеш
ОП
11
Имад Фараж
ПВ
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
9
Фран Соль
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Докса Катокопиас
61
Alexandros Antoniou
ВР
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
15
Алекса Пурич
ЦЗ
3
Lorenzo Ciccone
ЦЗ
17
Konstantinos Konstantinou
ЦП
22
Adnan Secerovic
ЦП
9
Berat Sadik
ЦФ
27
Eric Appiah
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
АЕК
1
Яго Эррерин
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
14
Генри Андреу
ЛЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
42
Мариос Циорцис
ЛВ
66
Рафаил Мамас
ОП
30
Фанос Кателарис
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
41
Mathías González
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
3-3-3
1
Шишковски
23
Антониадес
2
26
4
Сиелис
8
Трайчевски
32
Кириаку
88
Асанте
10
39
3-2-1-4
12
Пирич
28
Санчес
4
Томович
14
Гарсия
8
Понс
7
Ледеш
11
Фараж
9
Соль
10
Тричковски
9
Гьюрчо
15
Миличевич
26
3
3
26
28
17
17
28
8
Трайчевски
22
22
8
Трайчевски
88
Асанте
9
9
88
Асанте
8
Понс
66
Мамас
66
Мамас
8
Понс
16
Гама
16
Гама
10
Тричковски
6
Каптум
6
Каптум
10
Тричковски
9
Соль
21
Лопеш
21
Лопеш
9
Соль
Остались в запасе
Докса Катокопиас
АЕК
15
Алекса Пурич
ЦЗ
61
Alexandros Antoniou
ВР
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
27
Eric Appiah
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
1
Яго Эррерин
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
14
Генри Андреу
ЛЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
30
Фанос Кателарис
ЦП
42
Мариос Циорцис
ЛВ
41
Mathías González
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
15
Алекса Пурич
ЦЗ
61
Alexandros Antoniou
ВР
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
27
Eric Appiah
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
14
Генри Андреу
ЛЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
30
Фанос Кателарис
ЦП
42
Мариос Циорцис
ЛВ
41
Mathías González
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Докса Катокопиас - АЕК
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Докса Катокопиас
6 : 3
10.05.2024
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Докса Катокопиас
2 : 2
29.04.2024
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Докса Катокопиас
1 : 0
19.04.2024
Неа Саламис Фамагуста
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
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