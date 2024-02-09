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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Омония - Анортосис
Омония - Анортосис: обзор матча 09 февраля 2024
Омония
09.02.2024, пятница, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 24 тур
3 : 1
Завершен
Анортосис
47'
М. Степински
62'
С. Кулибали
73'
Р. Безус
41'
К. Макун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Омония - Анортосис
Замена
Я. Лецяск
️️️️
В. Семеду
90'
+5
Желтая карточка
А. Ланг
90'
+2
Желтая карточка
Х. Харалампус
88'
Замена
М. Сиприано
️️️️
А. Франссон
87'
80'
Замена
А. Переа
️️️️
Э. Феррейра
Замена
А. Какулис
️️️️
М. Степински
78'
75'
Желтая карточка
С. Техера
ГОЛ! 3:1!
Р. Безус
73'
69'
Замена
М. Антониу
️️️️
М. Уорис
69'
Замена
М. Иоанну
️️️️
O. Thioune
Желтая карточка
В. Семеду
67'
66'
Вторая желтая
М. Ваге
62'
Желтая карточка
O. Thioune
ГОЛ! 2:1!
С. Кулибали
62'
56'
Замена
S. Castel
️️️️
С. Гассама
48'
Желтая карточка
И. Арболеда
ГОЛ! 1:1!
М. Степински
47'
Замена
Р. Безус
️️️️
А. Хаммас
46'
41'
ГОЛ! 0:1!
К. Макун
32'
Желтая карточка
М. Ваге
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Омония
40
Фабиано
ВР
24
Амин Хаммас
ЛЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
10
Вилли Семеду
ЛВ
7
Александер Франссон
ЦП
8
Харалампос Харалампус
АП
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Анортосис
1
Иван Арболеда
ВР
5
Nabil Marmouk
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
8
Серхио Техера
ЦП
81
Chico Banza
ЦФ
90
Секу Гассама
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
12
Ousseynou Thioune
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Омония
91
Sotiris Kelepeshi
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
74
Андреу Панайотис
ЦП
8
Морету Кассама
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
79
Tahsin Ozler
ЦП
88
Акинкунми Аму
ПВ
7
Душан Бакич
ЦФ
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
Анортосис
93
Неофитос Михаил
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
5
Кико
ЦЗ
44
Павлос Корреа
ЦЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
17
D. Paroutis
ЦП
48
Михалис Иоанну
ЦП
77
Charly Musonda Jr
ЦП
88
Андреас Хрисостому
ЦП
22
Минас Антониу
ПП
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
9
S. Castel
ЦФ
3-2-1-2-1
40
Фабиано
26
Ланг
5
Панайоту
31
Кусулос
24
Хаммас
5
Кулибали
7
Франссон
10
Семеду
8
Харалампус
14
Степински
4-1-5
1
Арболеда
22
Ваге
4
Макун
7
Коррейя
5
8
Техера
81
20
Уорис
12
7
Феррейра
90
Гассама
10
Семеду
26
Лецяск
26
Лецяск
10
Семеду
7
Франссон
6
Сиприано
6
Сиприано
7
Франссон
24
Хаммас
90
Безус
90
Безус
24
Хаммас
14
Степински
9
Какулис
9
Какулис
14
Степински
12
48
Иоанну
48
Иоанну
12
20
Уорис
22
Антониу
22
Антониу
20
Уорис
7
Феррейра
80
Переа
80
Переа
7
Феррейра
90
Гассама
9
9
90
Гассама
Остались в запасе
Омония
Анортосис
91
Sotiris Kelepeshi
ВР
73
Неманья Милетич
ЦЗ
74
Андреу Панайотис
ЦП
8
Морету Кассама
ЦП
79
Tahsin Ozler
ЦП
88
Акинкунми Аму
ПВ
7
Душан Бакич
ЦФ
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
17
D. Paroutis
ЦП
93
Неофитос Михаил
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
5
Кико
ЦЗ
44
Павлос Корреа
ЦЗ
77
Charly Musonda Jr
ЦП
88
Андреас Хрисостому
ЦП
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
Остались в запасе
91
Sotiris Kelepeshi
ВР
73
Неманья Милетич
ЦЗ
74
Андреу Панайотис
ЦП
8
Морету Кассама
ЦП
79
Tahsin Ozler
ЦП
88
Акинкунми Аму
ПВ
7
Душан Бакич
ЦФ
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
Остались в запасе
17
D. Paroutis
ЦП
93
Неофитос Михаил
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
5
Кико
ЦЗ
44
Павлос Корреа
ЦЗ
77
Charly Musonda Jr
ЦП
88
Андреас Хрисостому
ЦП
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Омония - Анортосис
3
1
4
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
5
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
1
4
Нарушения
20
19
Офсайды
1
5
Сейвы
2
1
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
2
1
Матчи команд
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Красава ЕНИ
1 : 2
23.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Анортосис
2 : 0
24.10.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
18.10.2026
Анортосис
Информация о матче
Главный судья:
Fran Jović, Croatia
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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