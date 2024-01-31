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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АЕК - Омония
АЕК - Омония: обзор матча 31 января 2024
АЕК
31.01.2024, среда, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 22 тур
2 : 1
Завершен
Омония
45+7'
Г. Ледеш
70'
Ф. Соль
3'
А. Франссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - Омония
Желтая карточка
Ф. Соль
84'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
Ф. Соль
83'
Замена
Н. Томович
️️️️
Ф. Тонгия
83'
81'
Замена
А. Аму
️️️️
Я. Лецяск
Желтая карточка
Ф. Тонгия
77'
Замена
Р. Мамас
️️️️
Б. Гама
74'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Соль
70'
Замена
А. Гьюрчо
️️️️
П. Понс
67'
Замена
Б. Гама
️️️️
И. Фараж
67'
67'
Замена
Д. Бакич
️️️️
М. Степински
ГОЛ! 1:1!
Г. Ледеш
45'
+7
33'
Замена
А. Какулис
️️️️
В. Шимич
25'
Желтая карточка
Я. Кусулос
7'
Желтая карточка
Н. Милетич
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Франссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
12
Кенан Пирич
ВР
14
Анхель Гарсия
ЛЗ
20
Alpha Dionkou
ЦЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
7
Гуш Ледеш
ОП
8
Пере Понс
ОП
10
Франко Тонгия
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
11
Имад Фараж
ПВ
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
9
Фран Соль
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Омония
40
Фабиано
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
21
Велько Шимич
ЦП
7
Александер Франссон
ЦП
8
Харалампос Харалампус
АП
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
АЕК
38
Иоаким Тумпас
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
16
Бруно Гама
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
29
Гиоргос Наум
АП
11
Santos
ЦФ
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
Омония
91
Sotiris Kelepeshi
ВР
91
Konstantinos Panteli
ЦЗ
79
Tahsin Ozler
ЦП
74
Андреу Панайотис
ЦП
25
Titos Prokopiou
ЦП
88
Акинкунми Аму
ПВ
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
7
Душан Бакич
ЦФ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
3-2-2-1-2
12
Пирич
14
Гарсия
27
Роберж
20
7
Ледеш
8
Понс
10
Тонгия
10
Димерс
11
Фараж
9
Соль
15
Миличевич
3-2-2-1-1
40
Фабиано
73
Милетич
26
Ланг
5
Панайоту
31
Кусулос
26
Лецяск
21
Шимич
7
Франссон
8
Харалампус
14
Степински
10
Тонгия
4
Томович
4
Томович
10
Тонгия
Гама
66
Мамас
66
Мамас
Гама
11
Фараж
16
Гама
16
Гама
11
Фараж
8
Понс
9
Гьюрчо
9
Гьюрчо
8
Понс
9
Соль
21
Лопеш
21
Лопеш
9
Соль
26
Лецяск
88
Аму
88
Аму
26
Лецяск
14
Степински
7
Бакич
7
Бакич
14
Степински
21
Шимич
9
Какулис
9
Какулис
21
Шимич
Остались в запасе
АЕК
Омония
11
Santos
ЦФ
38
Иоаким Тумпас
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
45
Исмаэль Касас
ПЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
29
Гиоргос Наум
АП
10
Иван Тричковски
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
91
Sotiris Kelepeshi
ВР
91
Konstantinos Panteli
ЦЗ
79
Tahsin Ozler
ЦП
74
Андреу Панайотис
ЦП
25
Titos Prokopiou
ЦП
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
11
Santos
ЦФ
38
Иоаким Тумпас
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
45
Исмаэль Касас
ПЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
29
Гиоргос Наум
АП
10
Иван Тричковски
ЦФ
Остались в запасе
91
Sotiris Kelepeshi
ВР
91
Konstantinos Panteli
ЦЗ
79
Tahsin Ozler
ЦП
74
Андреу Панайотис
ЦП
25
Titos Prokopiou
ЦП
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча АЕК - Омония
2
2
Всего ударов по воротам
12
4
Удары в створ
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
13
16
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
1
1
Матчи команд
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Информация о матче
Главный судья:
Jacob A. Sundberg, Denmark
Стадион:
АЕК-Арена
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