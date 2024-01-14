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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Аполлон - Арис
Аполлон - Арис: обзор матча 14 января 2024
Аполлон
14.01.2024, воскресенье, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 19 тур
0 : 1
Завершен
Арис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аполлон - Арис
90'
+8
Желтая карточка
М. Шполярич
90'
+5
Желтая карточка
В. Алвес
90'
+4
Желтая карточка
С. Урошевич
87'
Желтая карточка
M. Matysik
86'
Замена
М. Шполярич
️️️️
В. Николич
86'
Замена
М. Степински
️️️️
А. Кокорин
Желтая карточка
G. Pontikou
79'
Замена
G. Pontikou
️️️️
В. Костаке
77'
77'
Замена
M. Matysik
️️️️
Л. Бенгтссон
Желтая карточка
П. Маркеш
73'
72'
Вторая желтая
Кажу
Желтая карточка
Т. Дариква
69'
69'
Желтая карточка
Кажу
64'
Замена
Ф. Брорссон
️️️️
Я. Гомис
45'
+2
Желтая карточка
М. Браун
Замена
️️️️
М. Крменчик
40'
29'
Желтая карточка
А. Кокорин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон
41
Петер Левенбург
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
20
Валентин Костаке
ЛВ
77
Исраэль Колл
ЦП
25
Харис Кириаку
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
22
Godswill Ekpolo
ЦФ
14
Giorgos Malekkidis
ЦФ
21
Михал Крменчик
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Арис
1
Вана Алвес
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
31
Кажу
ЛЗ
5
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
19
Мамаду Сане
ПЗ
14
Лео Бенгтссон
ЛВ
5
Морган Браун
ОП
22
Велько Николич
ЦП
7
Джейден Монтнор
ЦФ
14
Янник Гомис
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Аполлон
78
Гиоргос Лоизу
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
30
Бруно Сантос
ЦП
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
Арис
90
Эллинас Софрониу
ВР
91
Mislav Zadro
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
17
Miłosz Matysik
ЦЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
10
Матия Шполярич
ОП
80
Шави Бабика
ПВ
14
Мариуш Степински
ЦФ
11
Закария Саво
ЦФ
2-2-2-4
41
Левенбург
2
Дариква
3
77
Колл
25
Кириаку
20
Костаке
28
Вальбуэна
22
43
Маркеш
21
Крменчик
14
4-1-1-1-3
1
Алвес
19
Сане
28
Урошевич
5
Мукету-Муссунда
31
Кажу
5
Браун
22
Николич
14
Бенгтссон
9
Кокорин
14
Гомис
7
Монтнор
20
Костаке
21
21
20
Костаке
14
Бенгтссон
17
17
14
Бенгтссон
14
Гомис
16
Брорссон
16
Брорссон
14
Гомис
22
Николич
10
Шполярич
10
Шполярич
22
Николич
9
Кокорин
14
Степински
14
Степински
9
Кокорин
Остались в запасе
Аполлон
Арис
78
Гиоргос Лоизу
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
30
Бруно Сантос
ЦП
7
Кевин Варга
ЛВ
Главный тренер
Александер Цорнигер
90
Эллинас Софрониу
ВР
91
Mislav Zadro
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
80
Шави Бабика
ПВ
11
Закария Саво
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Остались в запасе
78
Гиоргос Лоизу
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
30
Бруно Сантос
ЦП
7
Кевин Варга
ЛВ
Остались в запасе
90
Эллинас Софрониу
ВР
91
Mislav Zadro
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
80
Шави Бабика
ПВ
11
Закария Саво
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Статистика матча Аполлон - Арис
3
1
7
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
6
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
7
Угловые удары
11
6
Нарушения
7
18
Офсайды
1
2
Блокированные удары
4
3
Матчи команд
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Аполлон
- : -
02.12.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
1 : 0
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Информация о матче
Главный судья:
Георги Кабаков
(Пловдив)
Стадион:
Лимассол Арена
Посещаемость:
70 из 10700 зрителей (0%)
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