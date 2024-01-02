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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Омония - АЕЛ
Омония - АЕЛ: обзор матча 02 января 2024
Омония
02.01.2024, вторник, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 17 тур
3 : 1
Завершен
АЕЛ
26'
Я. Кусулос
39'
Л. Лоизу
48'
Л. Лоизу
90'
С. Медоевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Омония - АЕЛ
90'
+3
Желтая карточка
С. Срнич
90'
+1
Желтая карточка
H. Basto
90'
ГОЛ! 3:1!
С. Медоевич
Замена
Ф. Бачиру
️️️️
Я. Кусулос
80'
77'
Замена
К. Сотериу
️️️️
S. Dewaest
77'
Замена
T. Themistokleous
️️️️
G. Gerolemou
Замена
А. Франссон
️️️️
Х. Харалампус
75'
Замена
Я. Лецяск
️️️️
М. Сиприано
75'
Замена
А. Аму
️️️️
Р. Безус
68'
Замена
В. Шимич
️️️️
С. Алиум
68'
63'
Замена
E. Andreou
️️️️
А. Мендес Морейра
ГОЛ! 3:0!
Л. Лоизу
48'
ГОЛ! 2:0!
Л. Лоизу
39'
32'
Желтая карточка
D. da Silva
ГОЛ! 1:0!
Я. Кусулос
26'
Желтая карточка
Р. Безус
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Омония
98
Фрэнсис Узохо
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
10
Вилли Семеду
ЛВ
90
Роман Безус
ЦП
8
Харалампос Харалампус
АП
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
17
Саиду Алиум
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
АЕЛ
2
Christoforos Frantzis
ЦЗ
91
SÃ©bastien Dewaest
ЦЗ
66
Djalma da Silva
ЦЗ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
71
G. Gerolemou
ЦП
16
Miguel Oliveira
ЦФ
11
Федор Черных
ЦФ
34
Michalis Kolias
ЦФ
34
Слободан Медоевич
ЦФ
33
Антреас Макрис
ЦФ
5
Hugo Basto
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
Омония
91
Sotiris Kelepeshi
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
7
Александер Франссон
ЦП
19
Фуад Бачиру
ЦП
21
Велько Шимич
ЦП
25
Titos Prokopiou
ЦП
88
Акинкунми Аму
ПВ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
17
Панайотис Захариу
ЦФ
АЕЛ
32
Michalis Kyriakou
ВР
44
Костас Сотериу
ЦЗ
5
Петар Филипович
ЦП
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
11
Evangelos Andreou
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
70
Themistoklis Themistokleous
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
3-2-1-2-2
98
Узохо
31
Кусулос
5
Кулибали
26
Ланг
6
Сиприано
73
Милетич
90
Безус
10
Семеду
8
Харалампус
17
Алиум
75
Лоизу
3-1-1-5
2
91
66
71
20
Мендес Морейра
11
Черных
5
33
Макрис
34
Медоевич
34
6
Сиприано
26
Лецяск
26
Лецяск
6
Сиприано
8
Харалампус
7
Франссон
7
Франссон
8
Харалампус
31
Кусулос
19
Бачиру
19
Бачиру
31
Кусулос
17
Алиум
21
Шимич
21
Шимич
17
Алиум
90
Безус
88
Аму
88
Аму
90
Безус
71
70
70
71
91
44
Сотериу
44
Сотериу
91
20
Мендес Морейра
11
11
20
Мендес Морейра
Остались в запасе
Омония
АЕЛ
91
Sotiris Kelepeshi
ВР
5
Николас Панайоту
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
25
Titos Prokopiou
ЦП
9
Андроникос Какулис
ЦФ
17
Панайотис Захариу
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
32
Michalis Kyriakou
ВР
5
Петар Филипович
ЦП
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
55
Славолюб Срнич
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
Остались в запасе
91
Sotiris Kelepeshi
ВР
5
Николас Панайоту
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
25
Titos Prokopiou
ЦП
9
Андроникос Какулис
ЦФ
17
Панайотис Захариу
ЦФ
Остались в запасе
32
Michalis Kyriakou
ВР
5
Петар Филипович
ЦП
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
55
Славолюб Срнич
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Христос Харалампус
Статистика матча Омония - АЕЛ
1
3
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
6
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
10
10
Нарушения
8
17
Офсайды
2
1
Сейвы
4
4
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
1
Матчи команд
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЛ
1 : 1
27.11.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕЛ
3 : 1
07.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Информация о матче
Главный судья:
Кирьякос Атанасиу
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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