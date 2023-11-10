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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Анортосис - Омония
Анортосис - Омония: обзор матча 10 ноября 2023
Анортосис
10.11.2023, пятница, 21:00
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
2 : 0
Завершен
Омония
65'
S. Castel
90+1'
А. Коррейя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анортосис - Омония
Желтая карточка
И. Арболеда
90'
+5
ГОЛ! 2:0!
А. Коррейя
90'
+1
Замена
А. Коррейя
️️️️
C. Banza
88'
Замена
D. Paroutis
️️️️
Э. Феррейра
88'
87'
Замена
П. Захариу
️️️️
Ф. Бачиру
79'
Замена
Я. Лецяск
️️️️
М. Сиприано
Замена
N. Marmouk
️️️️
С. Техера
79'
71'
Замена
С. Алиум
️️️️
Л. Лоизу
71'
Замена
А. Франссон
️️️️
Х. Харалампус
ГОЛ! 1:0!
S. Castel
Пас отдал
М. Уорис
65'
Замена
А. Хрисостому
️️️️
O. Thioune
62'
Замена
S. Castel
️️️️
С. Гассама
62'
46'
Замена
Ф. Узохо
️️️️
Фабиано
39'
Желтая карточка
А. Мэтьюз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анортосис
1
Иван Арболеда
ВР
3
F. Garcia
ЦЗ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
8
Серхио Техера
ЦП
81
Chico Banza
ЦФ
12
Ousseynou Thioune
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
90
Секу Гассама
ЦФ
Омония
40
Фабиано
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
10
Вилли Семеду
ЛВ
19
Фуад Бачиру
ЦП
8
Харалампос Харалампус
АП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Анортосис
93
Неофитос Михаил
ВР
99
Андреас Керавнос
ВР
5
Nabil Marmouk
ЦЗ
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
5
Кико
ЦЗ
44
Павлос Корреа
ЦЗ
17
D. Paroutis
ЦП
18
Stephanos Charalambous
ЦП
88
Андреас Хрисостому
ЦП
22
Минас Антониу
ПП
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
9
S. Castel
ЦФ
Омония
98
Фрэнсис Узохо
ВР
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
8
Морету Кассама
ЦП
7
Александер Франссон
ЦП
25
Titos Prokopiou
ЦП
17
Панайотис Захариу
ЦФ
17
Саиду Алиум
ЦФ
4-1-5
1
Арболеда
22
Ваге
3
4
Каргас
4
Феррер
8
Техера
12
90
Гассама
20
Уорис
7
Феррейра
81
4-1-2-3
40
Фабиано
5
Кулибали
5
Панайоту
2
Мэтьюз
6
Сиприано
19
Бачиру
8
Харалампус
10
Семеду
9
Какулис
75
Лоизу
17
Ансарифард
7
Феррейра
17
17
7
Феррейра
8
Техера
5
5
8
Техера
81
7
Коррейя
7
Коррейя
81
12
88
Хрисостому
88
Хрисостому
12
90
Гассама
9
9
90
Гассама
40
Фабиано
98
Узохо
98
Узохо
40
Фабиано
6
Сиприано
26
Лецяск
26
Лецяск
6
Сиприано
8
Харалампус
7
Франссон
7
Франссон
8
Харалампус
19
Бачиру
17
Захариу
17
Захариу
19
Бачиру
75
Лоизу
17
Алиум
17
Алиум
75
Лоизу
Остались в запасе
Анортосис
Омония
93
Неофитос Михаил
ВР
99
Андреас Керавнос
ВР
5
Кико
ЦЗ
44
Павлос Корреа
ЦЗ
18
Stephanos Charalambous
ЦП
22
Минас Антониу
ПП
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
8
Морету Кассама
ЦП
25
Titos Prokopiou
ЦП
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
93
Неофитос Михаил
ВР
99
Андреас Керавнос
ВР
5
Кико
ЦЗ
44
Павлос Корреа
ЦЗ
18
Stephanos Charalambous
ЦП
22
Минас Антониу
ПП
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
Остались в запасе
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
8
Морету Кассама
ЦП
25
Titos Prokopiou
ЦП
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Анортосис - Омония
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Красава ЕНИ
1 : 2
23.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Анортосис
2 : 0
24.10.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
18.10.2026
Анортосис
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Информация о матче
Главный судья:
Duje Strukan, Croatia
Стадион:
Antonis Papadopoulos, Larnaca
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