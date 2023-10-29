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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Омония - АЕК
Омония - АЕК: обзор матча 29 октября 2023
Омония
29.10.2023, воскресенье, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
0 : 0
Завершен
АЕК
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Омония - АЕК
90'
+5
Желтая карточка
Р. Лопеш
90'
+1
Замена
Р. Лопеш
️️️️
Ф. Соль
90'
+1
Замена
Х. Миличевич
️️️️
Г. Ледеш
82'
Замена
S.
️️️️
Ф. Тонгия
Замена
Х. Харалампус
️️️️
Ф. Бачиру
79'
Замена
С. Алиум
️️️️
Р. Безус
79'
Желтая карточка
В. Семеду
75'
Желтая карточка
Я. Кусулос
71'
Замена
К. Ансарифард
️️️️
А. Какулис
68'
65'
Замена
П. Понс
️️️️
В. Каптум
65'
Замена
А. Гьюрчо
️️️️
И. Фараж
Желтая карточка
К. Ансарифард
64'
61'
Желтая карточка
Ф. Санчес
Замена
Л. Лоизу
️️️️
В. Шимич
41'
25'
Желтая карточка
A. Dionkou
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Омония
40
Фабиано
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
10
Вилли Семеду
ЛВ
90
Роман Безус
ЦП
19
Фуад Бачиру
ЦП
21
Велько Шимич
ЦП
9
Андроникос Какулис
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
АЕК
12
Кенан Пирич
ВР
20
Alpha Dionkou
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
7
Гуш Ледеш
ОП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
10
Франко Тонгия
ЦП
11
Имад Фараж
ПВ
9
Фран Соль
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Омония
98
Фрэнсис Узохо
ВР
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
25
Titos Prokopiou
ЦП
7
Александер Франссон
ЦП
8
Харалампос Харалампус
АП
17
Саиду Алиум
ЦФ
17
Панайотис Захариу
ЦФ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
АЕК
1
Яго Эррерин
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
8
Пере Понс
ОП
16
Бруно Гама
ЦП
11
Santos
ЦФ
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
3-2-3-1-1
40
Фабиано
31
Кусулос
5
Панайоту
2
Мэтьюз
6
Сиприано
5
Кулибали
90
Безус
19
Бачиру
21
Шимич
10
Семеду
9
Какулис
4-1-3-1-1
12
Пирич
28
Санчес
4
Томович
27
Роберж
20
7
Ледеш
6
Каптум
10
Димерс
10
Тонгия
11
Фараж
9
Соль
19
Бачиру
8
Харалампус
8
Харалампус
19
Бачиру
90
Безус
17
Алиум
17
Алиум
90
Безус
21
Шимич
75
Лоизу
75
Лоизу
21
Шимич
9
Какулис
17
Ансарифард
17
Ансарифард
9
Какулис
10
Тонгия
11
11
10
Тонгия
6
Каптум
8
Понс
8
Понс
6
Каптум
7
Ледеш
15
Миличевич
15
Миличевич
7
Ледеш
11
Фараж
9
Гьюрчо
9
Гьюрчо
11
Фараж
9
Соль
21
Лопеш
21
Лопеш
9
Соль
Остались в запасе
Омония
АЕК
98
Фрэнсис Узохо
ВР
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
25
Titos Prokopiou
ЦП
7
Александер Франссон
ЦП
17
Панайотис Захариу
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
1
Яго Эррерин
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
16
Бруно Гама
ЦП
10
Иван Тричковски
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
98
Фрэнсис Узохо
ВР
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
25
Titos Prokopiou
ЦП
7
Александер Франссон
ЦП
17
Панайотис Захариу
ЦФ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
16
Бруно Гама
ЦП
10
Иван Тричковски
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Омония - АЕК
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Информация о матче
Главный судья:
Lukas Fahndrich, Switzerland
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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