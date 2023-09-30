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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Арис - Аполлон
Арис - Аполлон: обзор матча 30 сентября 2023
Арис
30.09.2023, суббота, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
0 : 1
Завершен
Аполлон
10'
В. Костаке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - Аполлон
90'
+7
Желтая карточка
М. Крменчик
89'
Замена
Д. Шполярич
️️️️
Х. Кириаку
74'
Замена
М. Крменчик
️️️️
П. Маркеш
74'
Замена
️️️️
В. Костаке
Желтая карточка
Я. Гомис
69'
Замена
М. Маямбела
️️️️
Ш. Бабика
62'
Замена
Я. Гомис
️️️️
А. Кокорин
62'
60'
Замена
К. Варга
️️️️
B. Abdurahimi
60'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Э. Перец
50'
Желтая карточка
B. Abdurahimi
Замена
Ю. Сзоке
️️️️
М. Браун
46'
35'
Желтая карточка
Т. Дариква
Желтая карточка
Ш. Бабика
27'
10'
ГОЛ! 0:1!
В. Костаке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
1
Вана Алвес
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
5
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
14
Лео Бенгтссон
ЛВ
5
Морган Браун
ОП
23
Карол Струски
ЦП
80
Шави Бабика
ПВ
6
Эрик Боакье
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Аполлон
41
Петер Левенбург
ВР
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
20
Валентин Костаке
ЛВ
25
Харис Кириаку
ЦП
77
Исраэль Колл
ЦП
7
Эльель Перец
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
77
Besart Abdurahimi
ЦФ
22
Godswill Ekpolo
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Арис
91
Mislav Zadro
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
4
Ismael Yandal
ЦЗ
19
Мамаду Сане
ПЗ
21
Михлали Маямбела
ЛВ
37
Юлиус Сзоке
ОП
10
Матия Шполярич
ОП
11
Закария Саво
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
7
Джейден Монтнор
ЦФ
14
Янник Гомис
ЦФ
Аполлон
99
Деметрис Деметриу
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
20
Данило Шполярич
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
30
Андреас Панайоту
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
14
Giorgos Malekkidis
ЦФ
21
Михал Крменчик
ЦФ
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
3-1-1-2-3
1
Алвес
28
Урошевич
16
Брорссон
5
Мукету-Муссунда
5
Браун
23
Струски
14
Бенгтссон
80
Бабика
14
Степински
9
Кокорин
6
Боакье
3-2-1-4
41
Левенбург
14
Пейберне
2
Дариква
4
Юрчевич
25
Кириаку
77
Колл
20
Костаке
22
77
43
Маркеш
7
Перец
5
Браун
37
Сзоке
37
Сзоке
5
Браун
80
Бабика
21
Маямбела
21
Маямбела
80
Бабика
9
Кокорин
14
Гомис
14
Гомис
9
Кокорин
25
Кириаку
20
Шполярич
20
Шполярич
25
Кириаку
7
Перец
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
7
Перец
77
7
Варга
7
Варга
77
43
Маркеш
21
Крменчик
21
Крменчик
43
Маркеш
Остались в запасе
Арис
Аполлон
91
Mislav Zadro
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
4
Ismael Yandal
ЦЗ
19
Мамаду Сане
ПЗ
10
Матия Шполярич
ОП
11
Закария Саво
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
7
Джейден Монтнор
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
99
Деметрис Деметриу
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
30
Андреас Панайоту
ЦП
14
Giorgos Malekkidis
ЦФ
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Остались в запасе
91
Mislav Zadro
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
4
Ismael Yandal
ЦЗ
19
Мамаду Сане
ПЗ
10
Матия Шполярич
ОП
11
Закария Саво
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
7
Джейден Монтнор
ЦФ
Остались в запасе
99
Деметрис Деметриу
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
30
Андреас Панайоту
ЦП
14
Giorgos Malekkidis
ЦФ
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Арис - Аполлон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Аполлон
- : -
02.12.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
1 : 0
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
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