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ПСВ - Рейнджерс

30.08.2023, Среда, 22:00 мск Эйндховен, стадион Филипс Лига чемпионов, 4 раунд , ответный матч ПСВ - Рейнджерс
Первый матч: 0 - 0
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Матч начнется в 22:00 мск
Лига чемпионов (2023/2024)
4 раунд
первый матч		 22 августа, вторник 22:00 Рейнджерс ПСВ
Лига чемпионов (2022/2023)
4 раунд
ответный матч		 24 августа, среда 22:00 ПСВ 0:1 Рейнджерс
Лига чемпионов (2022/2023)
4 раунд
первый матч		 16 августа, вторник 22:00 Рейнджерс 2:2 ПСВ
Лига Европы (2010/2011)
1/8 финала
ответный матч		 17 марта, четверг 23:05 Рейнджерс 0:1 ПСВ
1/8 финала
ответный матч		 10 марта, четверг 21:00 ПСВ 0:0 Рейнджерс
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