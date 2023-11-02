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Расписание матчей
Италия. Кубок
Сассуоло - Специя
Сассуоло - Специя: обзор матча 02 ноября 2023
Сассуоло
02.11.2023, четверг, 20:00
Италия. Кубок, 1/16 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 4
Завершен
Специя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сассуоло - Специя
ГОЛ!
А. Лорьенте
5:3
ГОЛ!
С. Эспозито
4:3
ГОЛ!
К. Торстведт
4:2
ГОЛ!
Д. Николау
3:2
ГОЛ!
Н. Байрами
3:1
ГОЛ!
А. Пинамонти
2:1
Пенальти не реализован!
Л. Моро
ГОЛ!
Д. Берарди
1:1
ГОЛ!
Р. Куда
0:1
107'
Желтая карточка
П. Христов
Замена
А. Пинамонти
️️️️
С. Мулаттьери
99'
95'
Замена
Д. Николау
️️️️
А. Экдаль
Замена
Л. Липани
️️️️
У. Рачич
91'
Желтая карточка
У. Рачич
90'
+1
Желтая карточка
Д. Берарди
83'
Замена
Н. Байрами
️️️️
Г. Дефрель
76'
Замена
Д. Берарди
️️️️
С. Кастильехо
76'
71'
Замена
Р. Куда
️️️️
Д. Верде
71'
Замена
С. Эспозито
️️️️
G. Corradini
70'
Желтая карточка
N. Pietra
Замена
А. Лорьенте
️️️️
Э. Сейде
67'
Замена
К. Торстведт
️️️️
К. Вольпато
67'
59'
Замена
П. Христов
️️️️
И. Гелашвили
59'
Замена
Л. Моро
️️️️
Р. Кроллис
35'
Желтая карточка
Р. Кроллис
Желтая карточка
К. Вольпато
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
28
Алессио Краньо
ВР
4
Руан
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
7
Кристиан Вольпато
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
92
Грегор Дефрель
(К)
ЦФ
19
Самуэле Мулаттьери
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Специя
41
Йерун Зут
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
5
Лауренс Серпе
ЦЗ
15
Niccolò Pietra
ЦП
8
Альбин Экдаль
(К)
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
47
Андреа Консильи
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
35
Лука Липани
ОП
11
Даниэль Болока
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
10
Недим Байрами
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Специя
40
Петар Зовко
ВР
26
Diego Mascardi
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
4
Мики Бош
ЦЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
36
Pietro Calzolari
ЦП
80
Рашид Куда
ЦП
9
Лука Моро
ЦФ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
4-1-3-2
28
Краньо
27
Хольмгрен-Педерсен
4
Руан
2
Вити
2
Миссори
10
Рачич
35
Сейде
7
Вольпато
70
Кастильехо
19
Мулаттьери
92
Дефрель
4-3-2
41
Зут
3
Гелашвили
13
Бертола
5
Серпе
8
Моутинью
11
Ципот
8
Экдаль
15
10
Верде
99
Кроллис
10
Рачич
35
Липани
35
Липани
10
Рачич
7
Вольпато
42
Торстведт
42
Торстведт
7
Вольпато
92
Дефрель
10
Байрами
10
Байрами
92
Дефрель
70
Кастильехо
10
Берарди
10
Берарди
70
Кастильехо
35
Сейде
45
Лорьенте
45
Лорьенте
35
Сейде
19
Мулаттьери
9
Пинамонти
9
Пинамонти
19
Мулаттьери
3
Гелашвили
55
Христов
55
Христов
3
Гелашвили
8
Экдаль
43
Николау
43
Николау
8
Экдаль
94
Эспозито
94
Эспозито
10
Верде
80
Куда
80
Куда
10
Верде
99
Кроллис
9
Моро
9
Моро
99
Кроллис
Остались в запасе
Сассуоло
Специя
25
Джанлука Пеголо
ВР
47
Андреа Консильи
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
11
Даниэль Болока
ЦП
Главный тренер
Алессио Дионизи
40
Петар Зовко
ВР
26
Diego Mascardi
ВР
4
Мики Бош
ЦЗ
36
Pietro Calzolari
ЦП
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
47
Андреа Консильи
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
11
Даниэль Болока
ЦП
Остались в запасе
40
Петар Зовко
ВР
26
Diego Mascardi
ВР
4
Мики Бош
ЦЗ
36
Pietro Calzolari
ЦП
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Сассуоло - Специя
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Главный судья:
Лука Зуфферли
(Удине)
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