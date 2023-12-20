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Расписание матчей
Косово. Суперлига
Дрита - Балкани
Дрита - Балкани: обзор матча 20 декабря 2023
Дрита
20.12.2023, среда, 15:00
Косово. Суперлига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Балкани
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Матчи команд
Дрита
Лига конференций, 4 раунд
Интер
0 : 0
27.08.2026
Дрита
Лига конференций, 4 раунд
Дрита
2 : 2
20.08.2026
Интер
Лига конференций, 3 раунд
Дрита
5 : 0
13.08.2026
Тре Фиори
Лига конференций, 3 раунд
Тре Фиори
1 : 4
06.08.2026
Дрита
Лига конференций, 2 раунд
Дрита
2 : 1
28.07.2026
Флориана
Балкани
Лига конференций, 2 раунд
Балкани
3 : 2
30.07.2026
Богемианс
Лига конференций, 2 раунд
Богемианс
2 : 1
22.07.2026
Балкани
Лига конференций, 1 раунд
Балкани
3 : 2
16.07.2026
Коннас Куэй
Лига конференций, 1 раунд
Коннас Куэй
0 : 0
08.07.2026
Балкани
Косово. Суперлига, 36 тур
Дукаджини
1 : 0
31.05.2026
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