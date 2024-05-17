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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Гренобль - Амьен
Гренобль - Амьен: обзор матча 17 мая 2024
Гренобль
17.05.2024, пятница, 21:45
Франция. Лига 2, 38 тур
1 : 2
Завершен
Амьен
45+3'
J. Benet (П)
63'
Г. Какута
71'
A. Leautey
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гренобль - Амьен
80'
Замена
Н. Опоку
️️️️
A. Leautey
71'
ГОЛ! 1:2!
A. Leautey
Пас отдал
Г. Какута
70'
Замена
Ф. Бойя
️️️️
A. Ouhatti
Замена
N. Ntolla
️️️️
A. Jeno
70'
Замена
S. Touray
️️️️
J. Benet
69'
63'
ГОЛ! 1:1!
Г. Какута
Пас отдал
М. Шуиар
60'
Замена
М. Шуиар
️️️️
K. Kaiboue
Замена
D. Rigo
️️️️
М. Перес
60'
Замена
L. Nestor
️️️️
М. Диарра
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
J. Benet
45'
+3
Желтая карточка
М. Диарра
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
1
Брис Мобле
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
5
Efe Sarikaya
ЦЗ
23
Мануэль Перес
(К)
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
15
Abiezer Jeno
ЦП
7
Абдули Саньянг
ПВ
21
Jessy Benet
ЦФ
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
21
Siaka Bakayoko
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
22
Kylian Kaiboue
ЦП
30
Owen Gene
ЦП
55
Ayman Ouhatti
ЦП
5
Гаэль Какута
(К)
АП
14
Луи Мафута
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Гренобль
16
Бобби Аллен
ВР
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
6
Dante Rigo
ЦП
22
Natanael Ntolla
ЦФ
10
Амин Сбаи
ЦФ
14
Loïc Nestor
ЦФ
22
Saikou Touray
ЦФ
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
34
Франк Бойя
ЦП
93
Райан Лутин
ЦП
7
Иван Икия Дими
ЦП
4-3-1-2
1
Мобле
29
Менди
4
Диарра
5
39
23
Перес
25
Валь
15
7
Саньянг
5
21
3-1-3-1-2
16
14
Корчиа
21
88
Амрауи
2
Фофана
22
30
55
5
Какута
50
14
Мафута
23
Перес
6
6
23
Перес
15
22
22
15
10
Сбаи
10
Сбаи
4
Диарра
14
14
4
Диарра
21
22
22
21
50
3
Опоку
3
Опоку
50
55
34
Бойя
34
Бойя
55
22
8
Шуиар
8
Шуиар
22
Остались в запасе
Гренобль
Амьен
16
Бобби Аллен
ВР
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
Главный тренер
Франк Риззетто
1
Реджис Гютне
ВР
93
Райан Лутин
ЦП
7
Иван Икия Дими
ЦП
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
Остались в запасе
1
Реджис Гютне
ВР
93
Райан Лутин
ЦП
7
Иван Икия Дими
ЦП
Главный тренер
Франк Риззетто
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Гренобль - Амьен
1
Всего ударов по воротам
14
18
Удары в створ
3
8
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Нарушения
14
18
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
4
4
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
Главный судья:
Ahmed Taleb, France
Стадион:
Stade des Alpes, Grenoble
Новости команд
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