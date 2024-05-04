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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Генгам - Сент-Этьен
Генгам - Сент-Этьен: обзор матча 04 мая 2024
Генгам
04.05.2024, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 36 тур
2 : 2
Завершен
Сент-Этьен
67'
А. Эль Уаззани (П)
84'
Ж. Сиве
22'
Э. Муэффек
45+2'
М. Кафаро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генгам - Сент-Этьен
Вторая желтая
М. Сивис
90'
+5
Желтая карточка
М. Сивис
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Г. Ларсоннер
90'
+2
Желтая карточка
Д. Шамбос
90'
Замена
М. Ривера
️️️️
Н. Мбюкю
90'
Замена
Л. Фомба
️️️️
Ф. Тардье
ГОЛ! 2:2!
Ж. Сиве
84'
Замена
A. Sagna
️️️️
H. Picard
84'
83'
Желтая карточка
И. Кардона
77'
Замена
Д. Аппиа
️️️️
И. Масон
Замена
Ж. Сиве
️️️️
Б. Гийом
75'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Эль Уаззани
67'
65'
Замена
M. Bentayg
️️️️
М. Кафаро
Замена
D. Louiserre
️️️️
V. Lobry
55'
Замена
L. Phiri
️️️️
К. Сидибе
55'
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Кафаро
22'
ГОЛ! 0:1!
Э. Муэффек
Пас отдал
Д. Шамбос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Enzo Basilio
(К)
ВР
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
5
Baptiste Roux
ЦЗ
24
Lenny Vallier
ЦЗ
24
Максим Сивис
ПЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
22
Hugo Picard
ЦП
7
Mehdi Merghem
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
19
Victor Lobry
ЦФ
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннер
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
27
Лео Петро
ЛЗ
23
Антони Бриансон
(К)
ЦЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
5
Флориан Тардье
ОП
7
Дилан Шамбос
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Генгам
30
Бабакар Ниасс
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
4
Dylan Louiserre
ЦП
11
Amadou Sagna
ЦП
36
Lebogang Phiri
ЦП
12
U. Bonnet
ЦФ
43
Жак Сиве
ЦФ
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
3
Mahmoud Bentayg
ЦЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
11
Ламин Фомба
ЦП
7
Максенс Ривера
ПВ
4-1-3-2
1
24
5
24
24
Сивис
6
Сидибе
19
Эль Уаззани
22
7
19
9
Гийом
3-3-1-2-1
30
Ларсоннер
97
Масон
23
Бриансон
50
Наде
17
Муэффек
5
Тардье
27
Петро
7
Шамбос
20
Кафаро
11
Мбюкю
7
Кардона
19
4
4
19
22
11
11
22
6
Сидибе
36
36
6
Сидибе
9
Гийом
43
Сиве
43
Сиве
9
Гийом
20
Кафаро
3
3
20
Кафаро
97
Масон
8
Аппиа
8
Аппиа
97
Масон
5
Тардье
11
Фомба
11
Фомба
5
Тардье
11
Мбюкю
7
Ривера
7
Ривера
11
Мбюкю
Остались в запасе
Генгам
Сент-Этьен
30
Бабакар Ниасс
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
12
U. Bonnet
ЦФ
42
Этьен Грин
ВР
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
12
U. Bonnet
ЦФ
Остались в запасе
42
Этьен Грин
ВР
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Генгам - Сент-Этьен
1
1
3
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
14
13
Офсайды
2
3
Количество передач
428
400
Сейвы
3
4
Точность передач %
77
76
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Главный судья:
Guillaume Paradis, France
Стадион:
Стад дю Рудуру
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