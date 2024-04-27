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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Анси - Бастия
Анси - Бастия: обзор матча 27 апреля 2024
Анси
27.04.2024, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 35 тур
3 : 2
Завершен
Бастия
2'
Г. Жан
3'
O. Camara
6'
Н. Кандиль
60'
B. Santelli (П)
64'
F. Bianchini
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анси - Бастия
90'
Желтая карточка
Д. Пласид
Желтая карточка
М. Диас
90'
Красная карточка
Й. Демонси
88'
85'
Желтая карточка
J. Janneh
Желтая карточка
O. Camara
85'
Замена
М. Диас
️️️️
C. Billemaz
83'
Замена
С. Нтамак
️️️️
A. Larose
83'
Замена
T. Delphis
️️️️
Y. Barry
82'
80'
Замена
Г. Шарбонье
️️️️
B. Santelli
80'
Замена
М. Сиби
️️️️
T. Ducrocq
Замена
К. Тестуд
️️️️
Н. Кандиль
69'
64'
ГОЛ! 3:2!
F. Bianchini
Пас отдал
B. Santelli
61'
Замена
M. Alfarela
️️️️
C. Vincent
60'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
B. Santelli
60'
Замена
A. Roncaglia
️️️️
Ш. Кейта
Замена
Т. Калленс
️️️️
Ф. Эскале
59'
Желтая карточка
Ф. Эскале
58'
Желтая карточка
Н. Кандиль
8'
7'
Желтая карточка
Ш. Кейта
ГОЛ! 3:0!
Н. Кандиль
Пас отдал
А. Каши
6'
ГОЛ! 2:0!
O. Camara
Пас отдал
C. Billemaz
3'
ГОЛ! 1:0!
Г. Жан
Пас отдал
Й. Демонси
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анси
1
Флориан Эскале
ВР
6
Francois Lajugie
ЦЗ
2
Hamjatou Soukouna
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
5
Ахмед Каши
(К)
ОП
20
Yacouba Barry
ЦП
24
Йоан Демонси
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
22
Clement Billemaz
ЦФ
9
Ousmane Camara
ЦФ
28
Antoine Larose
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Бастия
30
Джонни Пласид
ВР
22
Tom Meynadier
ЦЗ
95
Шейк Кейта
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
7
Christophe Vincent
(К)
ЦП
66
Jocelyn Janneh
ЦП
25
Tom Ducrocq
ЦП
9
Benjamin Santelli
ЦФ
7
Florian Bianchini
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
5
Issiar Drame
ЦФ
Анси
16
Томас Калленс
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
41
Thibault Delphis
ЦЗ
12
Кевин Тестуд
ЛВ
19
Самуэль Нтамак
ЦФ
23
Алекси Босетти
ЦФ
Бастия
23
Julien Fabri
ВР
42
Дилан Тавареш
ЛЗ
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
23
Махаме Сиби
ОП
31
Фасин Конте
ЦФ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Эскале
6
2
18
Жан
5
Каши
20
24
Демонси
70
Кандиль
28
9
22
3-3-4
30
Пласид
22
95
Кейта
99
Оку
7
66
25
5
4
Бонерт
7
9
1
Эскале
16
Калленс
16
Калленс
1
Эскале
22
4
Диас
4
Диас
22
20
41
41
20
70
Кандиль
12
Тестуд
12
Тестуд
70
Кандиль
28
19
Нтамак
19
Нтамак
28
95
Кейта
4
4
95
Кейта
25
23
Сиби
23
Сиби
25
7
19
19
7
9
14
Шарбонье
14
Шарбонье
9
Остались в запасе
Анси
Бастия
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
23
Алекси Босетти
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
23
Julien Fabri
ВР
42
Дилан Тавареш
ЛЗ
31
Фасин Конте
ЦФ
Остались в запасе
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
23
Алекси Босетти
ЦФ
Остались в запасе
23
Julien Fabri
ВР
42
Дилан Тавареш
ЛЗ
31
Фасин Конте
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Статистика матча Анси - Бастия
4
1
3
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
21
13
Офсайды
4
6
Количество передач
303
353
Сейвы
1
1
Точность передач %
62
66
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
5
0
Матчи команд
Анси
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Информация о матче
Главный судья:
Абделатиф Херраджи
Стадион:
Parc des Sports, Annecy
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