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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Дюнкерк - Генгам
Дюнкерк - Генгам: обзор матча 13 апреля 2024
Дюнкерк
13.04.2024, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 32 тур
0 : 1
Завершен
Генгам
58'
Ж. Сиве
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дюнкерк - Генгам
Желтая карточка
О. Санганте
90'
+3
88'
Замена
U. Bonnet
️️️️
А. Эль Уаззани
Замена
T. Keita
️️️️
Ж. Гбамен
87'
77'
Замена
H. Picard
️️️️
A. Sagna
76'
Замена
К. Сидибе
️️️️
M. Merghem
Вторая желтая
Н. Фернандес
75'
72'
Желтая карточка
P. Lemonnier
Замена
S. Baghdadi
️️️️
J. Anziani
70'
Замена
А. Маурер
️️️️
R. Ghrieb
70'
Желтая карточка
Н. Фернандес
64'
58'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Сиве
Пас отдал
A. Sagna
22'
Желтая карточка
D. Louiserre
19'
Замена
Ж. Сиве
️️️️
Б. Гийом
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дюнкерк
30
Мохамед Коне
ВР
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
4
Брам Лагэ
ЦЗ
26
Опа Санганте
(К)
ЦЗ
17
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
18
Enzo Bardeli
ЦП
20
Julien Anziani
ЦП
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
24
Elhadj Bah
ЦФ
80
Жессим Яссин
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Генгам
1
Enzo Basilio
ВР
7
Donatien Gomis
ЦЗ
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
2
Лукас Мароннье
ЦЗ
24
Lenny Vallier
ЦЗ
11
Amadou Sagna
ЦП
4
Dylan Louiserre
(К)
ЦП
7
Mehdi Merghem
ЦП
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
19
Victor Lobry
ЦФ
Дюнкерк
16
Arnaud Balijon
ВР
2
Alioune Ba
ЦЗ
29
Лоик Бессил
ЦЗ
15
Achraf Laaziri
ЦЗ
44
Tidiane Keita
ЦП
92
Айман Маурер
АП
5
Samy Baghdadi
ЦФ
Генгам
30
Бабакар Ниасс
ВР
5
Baptiste Roux
ЦЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
36
Lebogang Phiri
ЦП
22
Hugo Picard
ЦП
43
Жак Сиве
ЦФ
12
U. Bonnet
ЦФ
4-1-2-3
30
Коне
4
Фернандес
4
Лагэ
26
Санганте
17
Юссуф
5
Гбамен
18
20
80
Яссин
24
7
4-4-2
1
24
2
Мароннье
24
7
4
7
19
Эль Уаззани
11
19
9
Гийом
5
Гбамен
44
44
5
Гбамен
7
92
Маурер
92
Маурер
7
20
5
5
20
7
6
Сидибе
6
Сидибе
7
11
22
22
11
9
Гийом
43
Сиве
43
Сиве
9
Гийом
19
Эль Уаззани
12
12
19
Эль Уаззани
Остались в запасе
Дюнкерк
Генгам
16
Arnaud Balijon
ВР
2
Alioune Ba
ЦЗ
29
Лоик Бессил
ЦЗ
15
Achraf Laaziri
ЦЗ
Главный тренер
Пьер Вебо
30
Бабакар Ниасс
ВР
5
Baptiste Roux
ЦЗ
36
Lebogang Phiri
ЦП
Остались в запасе
16
Arnaud Balijon
ВР
2
Alioune Ba
ЦЗ
29
Лоик Бессил
ЦЗ
15
Achraf Laaziri
ЦЗ
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
5
Baptiste Roux
ЦЗ
36
Lebogang Phiri
ЦП
Главный тренер
Пьер Вебо
Статистика матча Дюнкерк - Генгам
2
1
2
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
0
6
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
4
Нарушения
13
14
Офсайды
1
3
Количество передач
567
351
Сейвы
5
0
Точность передач %
83
75
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
6
9
Матчи команд
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Rainville, France
Стадион:
Стад Марсель-Трибю
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