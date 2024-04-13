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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Кан - Родез
Кан - Родез: обзор матча 13 апреля 2024
Кан
13.04.2024, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 32 тур
1 : 0
Завершен
Родез
45'
Д. Силла (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кан - Родез
89'
Замена
В. Юнусса
️️️️
G. Haag
89'
Замена
Y. Verdier
️️️️
В. Таиби
Желтая карточка
V. Henry
83'
77'
Замена
C. Depres
️️️️
L. Rajot
77'
Замена
А. Нгуямса
️️️️
Д. Силла
Замена
А. Коефф
️️️️
А. Салама
68'
Замена
️️️️
Я. Мбок
68'
Замена
M. Le Bihan
️️️️
М. Отре
68'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Силла
45'
Желтая карточка
B. Traoré
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Антони Мандре
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
29
Ромен Томас
(К)
ЦЗ
61
Brahim Traoré
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
80
Янга Мбок
ЦП
20
Noe Lebreton
ЦП
10
Bilal Brahimi
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
4
V. Henry
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Родез
30
Enzo Crombez
ВР
4
Стон Мамбо
ЦЗ
6
Bradley Danger
(К)
ЦЗ
20
Дембо Силла
ПЗ
81
Giovanni Haag
ЦП
5
Lorenzo Rajot
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
7
Тайрик Арконт
ПВ
97
Аким Абдалла
ЦФ
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
12
Killian Corredor
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
27
Daylam Meddah
ЦЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
8
M. Le Bihan
ЦФ
Родез
3
Raphael Lipinski
ЦЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
18
Antoine Valerio
ЦФ
25
Clément Depres
ЦФ
26
Yannis Verdier
ЦФ
2-4-4
1
Мандре
2
Абди
29
Томас
61
80
Мбок
20
23
Отре
10
4
19
Салама
19
Менди
3-2-2-3
30
20
Силла
6
4
Мамбо
81
5
7
Арконт
8
Таиби
12
6
Ро-Яо
97
Абдалла
19
Салама
92
Коефф
92
Коефф
19
Салама
23
Отре
8
8
23
Отре
20
Силла
6
Нгуямса
6
Нгуямса
20
Силла
81
23
Юнусса
23
Юнусса
81
5
25
25
5
8
Таиби
26
26
8
Таиби
Остались в запасе
Кан
Родез
16
Яннис Клементия
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
27
Daylam Meddah
ЦЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
3
Raphael Lipinski
ЦЗ
18
Antoine Valerio
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Остались в запасе
16
Яннис Клементия
ВР
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
27
Daylam Meddah
ЦЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Остались в запасе
3
Raphael Lipinski
ЦЗ
18
Antoine Valerio
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Главный тренер
Дидье Сантини
Статистика матча Кан - Родез
2
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
3
Нарушения
18
17
Офсайды
1
0
Количество передач
435
392
Сейвы
1
2
Точность передач %
80
82
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
1
8
Удары из-за пределов штрафной
7
6
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Родез
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Главный судья:
Olivier Thual, France
Стадион:
Stade Michel d'Ornano, Caen
Новости команд
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