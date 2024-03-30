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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Лаваль - Бастия
Лаваль - Бастия: обзор матча 30 марта 2024
Лаваль
30.03.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 30 тур
1 : 2
Завершен
Бастия
57'
Р. Лабе Ласкари
52'
F. Bianchini
85'
Ф. Конте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лаваль - Бастия
Желтая карточка
A. Gonçalves
90'
+4
86'
Замена
F. Tomi
️️️️
Ф. Конте
85'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Конте
Пас отдал
М. Сиби
Замена
Ж. Тель
️️️️
Y. Balde
84'
Замена
T. Thomas
️️️️
J. Roye
84'
Замена
N. Mupemba
️️️️
П. Пажи
83'
74'
Замена
И. Оку
️️️️
Ф. Бонерт
73'
Замена
М. Сиби
️️️️
C. Vincent
73'
Замена
B. Santelli
️️️️
Г. Шарбонье
Замена
А. Бобишон
️️️️
Ж. Кадиль
73'
ГОЛ! 1:1!
Р. Лабе Ласкари
57'
52'
ГОЛ! 0:1!
F. Bianchini
Пас отдал
Ф. Конте
47'
Желтая карточка
Ф. Конте
Желтая карточка
Р. Лабе Ласкари
37'
Желтая карточка
П. Пажи
34'
34'
Желтая карточка
J. Janneh
24'
Желтая карточка
Ш. Кейта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лаваль
30
Мамаду Самасса
ВР
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
3
Marvin Baudry
ЦЗ
23
Yasser Balde
ЦЗ
7
Thibault Vargas
ЦЗ
28
Жуниор Кадиль
ПВ
7
Пабло Пажи
ЦФ
4
Jimmy Roye
(К)
ЦФ
6
Sam Sanna
ЦФ
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Бастия
30
Джонни Пласид
ВР
42
Дилан Тавареш
ЛЗ
22
Tom Meynadier
ЦЗ
95
Шейк Кейта
ЦЗ
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
7
Christophe Vincent
(К)
ЦП
66
Jocelyn Janneh
ЦП
31
Фасин Конте
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
7
Florian Bianchini
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Лаваль
1
Maxime Hautbois
ВР
31
Ирвин Ломами
ПЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
8
Titouan Thomas
ЦП
19
Noa Mupemba
ЦФ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
9
Жордан Тель
ЦФ
Бастия
23
Julien Fabri
ВР
99
Иллан Оку
ЦЗ
23
Махаме Сиби
ОП
9
Felix Tomi
ЦП
19
Маттео Лубатьер
ЦП
9
Benjamin Santelli
ЦФ
5
Issiar Drame
ЦФ
4-1-5
30
Самасса
15
23
7
3
28
Кадиль
4
3
Лабе Ласкари
39
6
7
Пажи
4-2-4
30
Пласид
22
95
Кейта
4
42
Тавареш
7
66
14
Шарбонье
7
4
Бонерт
31
Конте
28
Кадиль
14
Бобишон
14
Бобишон
28
Кадиль
4
8
8
4
7
Пажи
19
19
7
Пажи
23
9
Тель
9
Тель
23
4
Бонерт
99
Оку
99
Оку
4
Бонерт
7
23
Сиби
23
Сиби
7
31
Конте
9
9
31
Конте
14
Шарбонье
9
9
14
Шарбонье
Остались в запасе
Лаваль
Бастия
1
Maxime Hautbois
ВР
31
Ирвин Ломами
ПЗ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
23
Julien Fabri
ВР
19
Маттео Лубатьер
ЦП
5
Issiar Drame
ЦФ
Остались в запасе
1
Maxime Hautbois
ВР
31
Ирвин Ломами
ПЗ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
Остались в запасе
23
Julien Fabri
ВР
19
Маттео Лубатьер
ЦП
5
Issiar Drame
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Статистика матча Лаваль - Бастия
3
3
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
13
14
Офсайды
2
1
Количество передач
570
288
Сейвы
1
8
Точность передач %
82
60
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Матчи команд
Лаваль
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Информация о матче
Главный судья:
Antoine Valnet, France
Стадион:
Stade Francis-Le Basser, Laval
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