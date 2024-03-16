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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Родез - Гренобль
Родез - Гренобль: обзор матча 16 марта 2024
Родез
16.03.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 29 тур
3 : 1
Завершен
Гренобль
21'
K. Corredor
54'
А. Унтонджи
61'
А. Унтонджи
16'
Т. Валь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родез - Гренобль
Замена
C. Depres
️️️️
L. Rajot
89'
Замена
R. Lipinski
️️️️
А. Абдалла
80'
Замена
В. Юнусса
️️️️
В. Таиби
79'
79'
Замена
N. Ntolla
️️️️
Л. Жозеф
79'
Замена
S. Touray
️️️️
Э. Сильвестр
Желтая карточка
А. Нгуямса
75'
Замена
Т. Арконт
️️️️
А. Унтонджи
72'
Замена
А. Нгуямса
️️️️
Д. Силла
71'
71'
Замена
D. Rigo
️️️️
Н. Мбемба
70'
Замена
В. Постолачи
️️️️
P. Meissa Ba
70'
Замена
А. Саньянг
️️️️
А. Сбаи
ГОЛ! 3:1!
А. Унтонджи
Пас отдал
K. Corredor
61'
ГОЛ! 2:1!
А. Унтонджи
Пас отдал
А. Абдалла
54'
45'
+3
Желтая карточка
Т. Валь
Желтая карточка
G. Haag
45'
40'
Желтая карточка
Л. Жозеф
32'
Замена
M. Xantippe
️️️️
Г. Пакье
ГОЛ! 1:1!
K. Corredor
Пас отдал
Д. Силла
21'
16'
ГОЛ! 0:1!
Т. Валь
6'
Желтая карточка
Э. Сильвестр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родез
1
Себастьен Сибуа
ВР
44
Кевин Бома
ЦЗ
4
Стон Мамбо
ЦЗ
6
Bradley Danger
(К)
ЦЗ
20
Дембо Силла
ПЗ
5
Lorenzo Rajot
ЦП
81
Giovanni Haag
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
97
Аким Абдалла
ЦФ
12
Killian Corredor
ЦФ
17
Андреас Унтонджи
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Гренобль
1
Брис Мобле
ВР
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
25
Тео Валь
ЦП
10
Эдди Сильвестр
ЦП
26
Нолан Мбемба
ЦП
10
Амин Сбаи
ЦФ
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
14
Loïc Nestor
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Родез
30
Enzo Crombez
ВР
3
Raphael Lipinski
ЦЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
7
Тайрик Арконт
ПВ
26
Yannis Verdier
ЦФ
25
Clément Depres
ЦФ
Гренобль
16
Бобби Аллен
ВР
27
Mattheo Xantippe
ЦЗ
6
Dante Rigo
ЦП
7
Абдули Саньянг
ПВ
9
Виргилиу Постолачи
ЦФ
22
Natanael Ntolla
ЦФ
22
Saikou Touray
ЦФ
4-2-1-3
1
Сибуа
44
Бома
4
Мамбо
6
20
Силла
5
81
8
Таиби
17
Унтонджи
12
97
Абдалла
3-3-4
1
Мобле
29
Пакье
4
Диарра
39
25
Валь
10
Сильвестр
26
Мбемба
14
75
Жозеф
5
10
Сбаи
97
Абдалла
3
3
97
Абдалла
20
Силла
6
Нгуямса
6
Нгуямса
20
Силла
8
Таиби
23
Юнусса
23
Юнусса
8
Таиби
17
Унтонджи
7
Арконт
7
Арконт
17
Унтонджи
5
25
25
5
29
Пакье
27
27
29
Пакье
26
Мбемба
6
6
26
Мбемба
10
Сбаи
7
Саньянг
7
Саньянг
10
Сбаи
5
9
Постолачи
9
Постолачи
5
75
Жозеф
22
22
75
Жозеф
10
Сильвестр
22
22
10
Сильвестр
Остались в запасе
Родез
Гренобль
30
Enzo Crombez
ВР
26
Yannis Verdier
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
16
Бобби Аллен
ВР
Главный тренер
Франк Риззетто
Остались в запасе
30
Enzo Crombez
ВР
26
Yannis Verdier
ЦФ
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
Главный тренер
Дидье Сантини
Главный тренер
Франк Риззетто
Статистика матча Родез - Гренобль
2
3
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
15
16
Офсайды
0
2
Количество передач
337
391
Сейвы
3
2
Точность передач %
75
80
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Родез
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Benjamin Lepaysant, France
Стадион:
Stade Paul Lignon, Rodez
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