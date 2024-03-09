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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Труа - Бастия
Труа - Бастия: обзор матча 09 марта 2024
Труа
09.03.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 28 тур
2 : 0
Завершен
Бастия
10'
С. Элисор
89'
Л. Илич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - Бастия
90'
+2
Замена
М. Лубатьер
️️️️
A. Roncaglia
90'
+2
Замена
F. Tomi
️️️️
B. Santelli
Желтая карточка
Л. Илич
90'
ГОЛ! 2:0!
Л. Илич
Пас отдал
Р. Рипар
89'
Желтая карточка
А. Палаверса
88'
82'
Желтая карточка
Ф. Бонерт
Замена
J. Assoumou
️️️️
A. Kante
78'
Замена
А. Палаверса
️️️️
Р. Саид
78'
64'
Замена
C. Vincent
️️️️
М. Сиби
64'
Замена
Ф. Конте
️️️️
M. Alfarela
64'
Замена
F. Bianchini
️️️️
Г. Шарбонье
Замена
Р. Рипар
️️️️
М. Диоп
63'
Замена
Л. Илич
️️️️
М. Бангре
63'
Желтая карточка
Т. Зукру
38'
33'
Красная карточка
T. Ducrocq
ГОЛ! 1:0!
С. Элисор
Пас отдал
И. Бура
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
80
Доган Алемдар
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
(К)
ОП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
42
Abdoulaye Kante
ЦП
8
Мухамед Диоп
АП
19
Рафики Саид
ЦФ
22
Симон Элисор
ЦФ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Бастия
30
Джонни Пласид
ВР
42
Дилан Тавареш
ЛЗ
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
23
Махаме Сиби
ОП
25
Tom Ducrocq
ЦП
19
Migouel Alfarela
ЦФ
5
Issiar Drame
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
9
Benjamin Santelli
ЦФ
Труа
91
Emmanuel Ntim
ЦП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
18
Анте Палаверса
ЦП
21
Лука Илич
АП
20
Рено Рипар
ПВ
15
Jaures Assoumou
ЦФ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
Бастия
23
Julien Fabri
ВР
22
Tom Meynadier
ЦЗ
19
Маттео Лубатьер
ЦП
7
Christophe Vincent
ЦП
9
Felix Tomi
ЦП
31
Фасин Конте
ЦФ
7
Florian Bianchini
ЦФ
2-1-2-2-3
80
Алемдар
14
Бура
4
Зукру
7
Шавалерен
19
Тарат
42
11
Бангре
8
Диоп
3
Ндиайе
22
Элисор
19
Саид
3-1-1-5
30
Пласид
4
99
Оку
42
Тавареш
23
Сиби
25
19
9
14
Шарбонье
4
Бонерт
5
19
Саид
18
Палаверса
18
Палаверса
19
Саид
11
Бангре
21
Илич
21
Илич
11
Бангре
8
Диоп
20
Рипар
20
Рипар
8
Диоп
42
15
15
42
4
19
Лубатьер
19
Лубатьер
4
23
Сиби
7
7
23
Сиби
9
9
9
9
19
31
Конте
31
Конте
19
14
Шарбонье
7
7
14
Шарбонье
Остались в запасе
Труа
Бастия
91
Emmanuel Ntim
ЦП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
1
Zacharie Boucher
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
23
Julien Fabri
ВР
22
Tom Meynadier
ЦЗ
Остались в запасе
91
Emmanuel Ntim
ЦП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
1
Zacharie Boucher
ЦФ
Остались в запасе
23
Julien Fabri
ВР
22
Tom Meynadier
ЦЗ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Труа - Бастия
3
1
1
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
3
Нарушения
16
12
Офсайды
2
1
Количество передач
409
376
Сейвы
3
2
Точность передач %
78
76
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Информация о матче
Главный судья:
Faouzi Benchabane, France
Стадион:
Стад де Л'Аубе
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