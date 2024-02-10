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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Кан - Амьен
Кан - Амьен: обзор матча 10 февраля 2024
Кан
10.02.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 24 тур
2 : 0
Завершен
Амьен
81'
А. Абди
84'
А. Менди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кан - Амьен
Замена
️️️️
Г. Кьереме
86'
86'
Замена
A. Ouhatti
️️️️
O. Gene
85'
Замена
Д. Лане
️️️️
M. Do Couto
85'
Замена
Ж. Гелин
️️️️
Ф. Бойя
ГОЛ! 2:0!
А. Менди
Пас отдал
B. Brahimi
84'
ГОЛ! 1:0!
А. Абди
Пас отдал
М. Отре
81'
78'
Желтая карточка
Ф. Бойя
Замена
М. Отре
️️️️
А. Салама
71'
65'
Замена
М. Шуиар
️️️️
Э. Кэрролл
Желтая карточка
М. Отре
64'
Замена
B. Brahimi
️️️️
M. Le Bihan
62'
Желтая карточка
А. Абди
59'
53'
Желтая карточка
K. Kaiboue
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Антони Мандре
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
29
Ромен Томас
(К)
ЦЗ
61
Brahim Traoré
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
25
Кантен Добен
ЦП
20
Noe Lebreton
ЦП
19
Амин Салама
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
8
M. Le Bihan
ЦФ
4
V. Henry
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Амьен
1
Реджис Гютне
(К)
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
22
Kylian Kaiboue
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
30
Owen Gene
ЦП
14
M. Do Couto
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
14
Луи Мафута
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
27
Daylam Meddah
ЦЗ
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
23
Матиас Отре
ЦП
10
Bilal Brahimi
ЦФ
15
Mohamed Hafid
ЦФ
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
55
Ayman Ouhatti
ЦП
82
Джек Лане
ЦФ
2-4-4
1
Мандре
2
Абди
29
Томас
61
25
Добен
20
27
Кьереме
19
Салама
4
8
19
Менди
2-1-4-3
1
Гютне
14
Корчиа
3
Урогиде
2
Фофана
34
Бойя
30
14
22
50
14
Мафута
9
Кэрролл
19
Салама
23
Отре
23
Отре
19
Салама
8
10
10
8
34
Бойя
25
Гелин
25
Гелин
34
Бойя
30
55
55
30
9
Кэрролл
8
Шуиар
8
Шуиар
9
Кэрролл
14
82
Лане
82
Лане
14
Остались в запасе
Кан
Амьен
16
Яннис Клементия
ВР
27
Daylam Meddah
ЦЗ
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
15
Mohamed Hafid
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
16
Alexis Sauvage
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
16
Яннис Клементия
ВР
27
Daylam Meddah
ЦЗ
5
Syam Ben Youssef
ЦЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
15
Mohamed Hafid
ЦФ
Остались в запасе
16
Alexis Sauvage
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Кан - Амьен
2
2
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
12
17
Количество передач
434
404
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
Главный судья:
Antoine Valnet, France
Стадион:
Stade Michel d'Ornano, Caen
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