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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Валансьен - Амьен
Валансьен - Амьен: обзор матча 13 января 2024
Валансьен
13.01.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 20 тур
0 : 1
Завершен
Амьен
10'
Л. Мафута (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валансьен - Амьен
Замена
T. Diagouraga
️️️️
Ф. Жуниор
86'
Желтая карточка
А. Кноккарт
82'
Замена
Э. Юнг
️️️️
L. Woudenberg
81'
Желтая карточка
A. Linguet
80'
Желтая карточка
Ф. Жуниор
60'
Замена
А. Кноккарт
️️️️
I. Hamache
58'
Замена
A. Boutoutaou
️️️️
M. Lilepo
58'
50'
Желтая карточка
С. Ринг
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Мафута
Желтая карточка
J. Poha
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
1
Lassana Diabate
ВР
27
Allan Linguet
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
13
Jordan Poha
ЦЗ
15
Давид Крузе
ЦП
23
Julien Masson
ЦП
14
J. Cuffaut
(К)
ЦФ
99
Makabi Lilepo
ЦФ
50
Фламарион Жуниор
ЦФ
11
Ilyes Hamache
ЦФ
27
Матиас Ойевуси
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Амьен
1
Реджис Гютне
(К)
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
3
Себастьян Ринг
ЦЗ
22
Kylian Kaiboue
ЦП
30
Owen Gene
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
14
M. Do Couto
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
14
Луи Мафута
ЦФ
15
Youssouf Assogba
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Валансьен
16
Jean Louchet
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
6
Tidyane Diagouraga
ЦП
8
Manga Foe Ondoa
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
28
A. Boutoutaou
ЦФ
29
Эндрю Юнг
ЦФ
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
21
Siaka Bakayoko
ЦЗ
93
Райан Лутин
ЦП
55
Ayman Ouhatti
ЦП
82
Джек Лане
ЦФ
11
Mathis Touho
ЦФ
36
Brunel Tatuom
ЦФ
3-2-5
1
27
5
13
15
Крузе
23
99
27
Ойевуси
11
50
Жуниор
14
2-4-4
1
Гютне
3
Урогиде
3
Ринг
30
34
Бойя
14
22
50
15
14
Мафута
9
Кэрролл
50
Жуниор
6
6
50
Жуниор
11
93
Кноккарт
93
Кноккарт
11
99
28
28
99
5
29
Юнг
29
Юнг
5
Остались в запасе
Валансьен
Амьен
16
Jean Louchet
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
8
Manga Foe Ondoa
ЦП
Главный тренер
Ариэль Якобс
16
Alexis Sauvage
ВР
21
Siaka Bakayoko
ЦЗ
93
Райан Лутин
ЦП
55
Ayman Ouhatti
ЦП
82
Джек Лане
ЦФ
11
Mathis Touho
ЦФ
36
Brunel Tatuom
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
16
Jean Louchet
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
8
Manga Foe Ondoa
ЦП
Остались в запасе
16
Alexis Sauvage
ВР
21
Siaka Bakayoko
ЦЗ
93
Райан Лутин
ЦП
55
Ayman Ouhatti
ЦП
82
Джек Лане
ЦФ
11
Mathis Touho
ЦФ
36
Brunel Tatuom
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Валансьен - Амьен
4
1
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
8
5
Нарушения
21
20
Офсайды
1
2
Количество передач
480
257
Сейвы
3
2
Точность передач %
82
66
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Валансьен
- : -
05.12.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
Главный судья:
Guillaume Paradis, France
Стадион:
Stade du Hainaut, Valenciennes
Новости команд
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