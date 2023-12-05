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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Труа - Амьен
Труа - Амьен: обзор матча 05 декабря 2023
Труа
05.12.2023, вторник, 22:45
Франция. Лига 2, 17 тур
2 : 0
Завершен
Амьен
21'
М. Диоп
40'
Р. Саид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - Амьен
Желтая карточка
А. Ндиайе
84'
Замена
M. Hamdi
️️️️
А. Конте
82'
Замена
D. Dongmo
️️️️
A. Lefebvre
82'
Замена
А. Брус
️️️️
Х. Шавалерен
82'
Желтая карточка
Ж. Олайтан
80'
77'
Замена
Ф. Бойя
️️️️
O. Gene
77'
Замена
A. Ciss
️️️️
A. Leautey
72'
Желтая карточка
М. Фофана
69'
Желтая карточка
O. Gene
Замена
Ж. Олайтан
️️️️
Р. Саид
68'
57'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
А. Тапсоба
57'
Замена
M. Do Couto
️️️️
K. Kaiboue
Замена
R. Kohon
️️️️
М. Жан Тарат
41'
ГОЛ! 2:0!
Р. Саид
40'
36'
Желтая карточка
Н. Опоку
ГОЛ! 1:0!
М. Диоп
Пас отдал
Р. Саид
21'
19'
Замена
Y. Assogba
️️️️
С. Корчиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
80
Доган Алемдар
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
5
Абду Конте
ЛЗ
7
Хавьер Шавалерен
(К)
ОП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
7
Кильян Донг
АП
8
Мухамед Диоп
АП
19
Рафики Саид
ЦФ
11
Alexis Lefebvre
ЦФ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Амьен
1
Реджис Гютне
(К)
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
3
Себастьян Ринг
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
30
Owen Gene
ЦП
22
Kylian Kaiboue
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Труа
16
Николя Леметр
ВР
16
Эрик Н'Жо
ЦЗ
36
Rudy Kohon
ЦЗ
26
Mathis Hamdi
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
31
Danel Dongmo
ЦП
15
Жуниор Олайтан
ЦФ
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
34
Франк Бойя
ЦП
14
M. Do Couto
ЦП
18
Amadou Ciss
ЦФ
15
Youssouf Assogba
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
2-1-2-2-3
80
Алемдар
5
Конте
14
Бура
7
Шавалерен
10
М'Чангама
19
Тарат
8
Диоп
7
Донг
3
Ндиайе
11
19
Саид
4-1-2-1-2
1
Гютне
14
Корчиа
3
Ринг
25
Гелин
3
Опоку
2
Фофана
30
22
5
Какута
50
15
Тапсоба
19
Тарат
36
36
19
Тарат
5
Конте
26
26
5
Конте
7
Шавалерен
5
Брус
5
Брус
7
Шавалерен
11
31
31
11
19
Саид
15
Олайтан
15
Олайтан
19
Саид
30
34
Бойя
34
Бойя
30
22
14
14
22
50
18
18
50
14
Корчиа
15
15
14
Корчиа
15
Тапсоба
9
Кэрролл
9
Кэрролл
15
Тапсоба
Остались в запасе
Труа
Амьен
16
Николя Леметр
ВР
16
Эрик Н'Жо
ЦЗ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
16
Николя Леметр
ВР
16
Эрик Н'Жо
ЦЗ
Остались в запасе
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Труа - Амьен
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
Главный судья:
Ahmed Taleb, France
Стадион:
Стад де Л'Аубе
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