Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Сент-Этьен - Генгам
Сент-Этьен - Генгам: обзор матча 05 декабря 2023
Сент-Этьен
05.12.2023, вторник, 22:45
Франция. Лига 2, 17 тур
1 : 3
Завершен
Генгам
21'
Э. Муэффек
42'
К. Сидибе
55'
Б. Гийом
87'
Г. Курте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Этьен - Генгам
Желтая карточка
К. Сиссе
88'
87'
ГОЛ! 1:3!
Г. Курте
86'
Замена
Г. Курте
️️️️
Б. Гийом
86'
Замена
Ж. Сиве
️️️️
А. Эль Уаззани
Замена
Д. Шамбос
️️️️
М. Ривера
81'
Замена
V. Lobry
️️️️
Л. Фомба
81'
80'
Замена
B. Roux
️️️️
M. Merghem
69'
Замена
A. Sagna
️️️️
H. Picard
Замена
К. Сиссе
️️️️
Ф. Тардье
62'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
М. Кафаро
62'
Желтая карточка
Ф. Тардье
57'
55'
ГОЛ! 1:2!
Б. Гийом
Пас отдал
D. Gomis
42'
ГОЛ! 1:1!
К. Сидибе
Пас отдал
M. Merghem
ГОЛ! 1:0!
Э. Муэффек
Пас отдал
Д. Батубинсика
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннер
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
23
Антони Бриансон
(К)
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
5
Флориан Тардье
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
7
Максенс Ривера
ПВ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Генгам
1
Enzo Basilio
(К)
ВР
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
7
Donatien Gomis
ЦЗ
24
Максим Сивис
ПЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
22
Hugo Picard
ЦП
4
Dylan Louiserre
ЦП
7
Mehdi Merghem
ЦП
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
22
Ayman Ben Mohamed
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
50
Микаэль Наде
ЦЗ
7
Дилан Шамбос
ЦП
6
Cheikh Fall
ЦП
23
Карим Сиссе
ЦФ
19
Victor Lobry
ЦФ
9
Ибрахим Сиссоко
ЦФ
Генгам
30
Бабакар Ниасс
ВР
5
Baptiste Roux
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
11
Amadou Sagna
ЦП
19
Хонатан Иглесиас
АП
18
Гаэтан Курте
ЦФ
43
Жак Сиве
ЦФ
3-3-1-2-1
30
Ларсоннер
8
Аппиа
21
Батубинсика
23
Бриансон
27
Петро
5
Тардье
17
Муэффек
11
Фомба
20
Кафаро
7
Ривера
14
Шарбонье
3-1-4-2
1
24
Сивис
7
24
6
Сидибе
4
7
19
Эль Уаззани
22
9
Гийом
22
7
Ривера
7
Шамбос
7
Шамбос
7
Ривера
5
Тардье
23
Сиссе
23
Сиссе
5
Тардье
11
Фомба
19
19
11
Фомба
20
Кафаро
9
Сиссоко
9
Сиссоко
20
Кафаро
7
5
5
7
22
11
11
22
9
Гийом
18
Курте
18
Курте
9
Гийом
19
Эль Уаззани
43
Сиве
43
Сиве
19
Эль Уаззани
Остались в запасе
Сент-Этьен
Генгам
42
Этьен Грин
ВР
50
Микаэль Наде
ЦЗ
6
Cheikh Fall
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
30
Бабакар Ниасс
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
19
Хонатан Иглесиас
АП
Остались в запасе
42
Этьен Грин
ВР
50
Микаэль Наде
ЦЗ
6
Cheikh Fall
ЦП
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
19
Хонатан Иглесиас
АП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Сент-Этьен - Генгам
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Информация о матче
Главный судья:
Olivier Thual, France
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Новости команд
Все
Сент-Этьен
Генгам
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
«Рубин» усилился французским нападающим за 2,5 миллиона
2025.09.11 20:20
Стали известны участники плей-офф Лиги 2 за место в Лиге 1
2025.05.10 20:45
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+