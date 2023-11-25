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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Гренобль - Родез
Гренобль - Родез: обзор матча 25 ноября 2023
Гренобль
25.11.2023, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 15 тур
2 : 1
Завершен
Родез
43'
М. Диарра
84'
В. Постолачи
45+2'
Т. Арконт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гренобль - Родез
90'
+2
Желтая карточка
A. Valerio
Замена
A. Jeno
️️️️
Т. Валь
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
В. Постолачи
Пас отдал
J. Benet
84'
83'
Замена
В. Таиби
️️️️
В. Юнусса
82'
Замена
C. Depres
️️️️
Т. Арконт
79'
Замена
К. Бома
️️️️
J. Chougrani
Замена
N. Ntolla
️️️️
Л. Жозеф
77'
Замена
А. Саньянг
️️️️
А. Сбаи
69'
Замена
В. Постолачи
️️️️
P. Meissa Ba
68'
66'
Замена
А. Абдалла
️️️️
G. Haag
66'
Замена
A. Valerio
️️️️
R. Lipinski
45'
+3
Желтая карточка
Т. Арконт
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Т. Арконт
Пас отдал
G. Haag
ГОЛ! 1:0!
М. Диарра
Пас отдал
J. Benet
43'
28'
Желтая карточка
G. Haag
Желтая карточка
J. Benet
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
1
Брис Мобле
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
6
Адриен Монфрей
ЦЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
6
Dante Rigo
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
10
Амин Сбаи
ЦФ
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
21
Jessy Benet
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Родез
77
Лионель М'Паси
ВР
3
Raphael Lipinski
ЦЗ
21
Joris Chougrani
ЦЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
5
Lorenzo Rajot
(К)
ЦП
81
Giovanni Haag
ЦП
18
Лука Буаде
ПП
7
Тайрик Арконт
ПВ
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
12
Killian Corredor
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Гренобль
16
Бобби Аллен
ВР
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
15
Abiezer Jeno
ЦП
7
Абдули Саньянг
ЦФ
9
Виргилиу Постолачи
ЦФ
14
Loïc Nestor
ЦФ
22
Natanael Ntolla
ЦФ
Родез
1
Себастьен Сибуа
ВР
44
Кевин Бома
ЦЗ
8
Ванисс Таиби
АП
97
Аким Абдалла
ЦФ
18
Antoine Valerio
ЦФ
25
Clément Depres
ЦФ
26
Yannis Verdier
ЦФ
4-2-4
1
Мобле
29
Менди
6
Монфрей
4
Диарра
29
Пакье
6
25
Валь
10
Сбаи
21
75
Жозеф
5
3-1-3-1-2
77
М'Паси
6
Нгуямса
21
3
23
Юнусса
18
Буаде
81
5
7
Арконт
12
6
Ро-Яо
25
Валь
15
15
25
Валь
10
Сбаи
7
Саньянг
7
Саньянг
10
Сбаи
5
9
Постолачи
9
Постолачи
5
75
Жозеф
22
22
75
Жозеф
21
44
Бома
44
Бома
21
23
Юнусса
8
Таиби
8
Таиби
23
Юнусса
81
97
Абдалла
97
Абдалла
81
3
18
18
3
7
Арконт
25
25
7
Арконт
Остались в запасе
Гренобль
Родез
16
Бобби Аллен
ВР
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
14
Loïc Nestor
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
1
Себастьен Сибуа
ВР
26
Yannis Verdier
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
14
Loïc Nestor
ЦФ
Остались в запасе
1
Себастьен Сибуа
ВР
26
Yannis Verdier
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Главный тренер
Дидье Сантини
Статистика матча Гренобль - Родез
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Родез
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Главный судья:
Mikael Lesage, France
Стадион:
Stade des Alpes, Grenoble
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