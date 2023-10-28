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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Осер - Дюнкерк
Осер - Дюнкерк: обзор матча 28 октября 2023
Осер
28.10.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 12 тур
0 : 1
Завершен
Дюнкерк
90+6'
R. Boissier
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осер - Дюнкерк
90'
+6
ГОЛ! 0:1!
R. Boissier
Пас отдал
R. Ghrieb
90'
+1
Замена
A. Ipiélé
️️️️
J. Anziani
88'
Желтая карточка
R. Boissier
88'
Замена
R. Ghrieb
️️️️
E. Bardeli
Замена
А. Диуссе
️️️️
Г. Перрен
79'
Замена
К. Акпа
️️️️
Д. Менса
79'
Желтая карточка
Т. Пелленар
78'
78'
Желтая карточка
E. Bardeli
75'
Замена
S. Baghdadi
️️️️
A. Gnanduillet
Замена
А. Онаиву
️️️️
Л. Синайоко
66'
Замена
П. Джоли
️️️️
К. Дагба
66'
Замена
O. Camara
️️️️
Ф. Айе
66'
38'
Желтая карточка
Б. Куметио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Донован Леон
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
5
Жубал
(К)
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
42
Элиша Овусу
ОП
22
Райан Равелосон
ОП
7
Готье Эйн
ПВ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Дюнкерк
16
Arnaud Balijon
ВР
26
Опа Санганте
(К)
ЦЗ
17
Бенжалуд Юссуф
ЦЗ
12
Билли Куметио
ЦЗ
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
28
Йохан Билинги
ЦЗ
20
Julien Anziani
ЦП
10
Remy Boissier
ЦП
44
Tidiane Keita
ЦП
18
Enzo Bardeli
ЦП
9
Armand Gnanduillet
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
97
Саад Агузуль
ЦФ
9
Ousmane Camara
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
Дюнкерк
40
Люка Лавалле
ВР
82
Hugo Gambor
ЦЗ
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
10
Ángel Orelien
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
24
Elhadj Bah
ЦФ
27
Alain Ipiélé
ЦФ
3-2-1-4
16
Леон
14
Менса
5
Жубал
2
Дагба
42
Овусу
22
Равелосон
7
Эйн
28
Перрен
97
Айе
9
Синайоко
12
Пелленар
3-2-4-1
16
12
Куметио
4
Фернандес
28
Билинги
26
Санганте
17
Юссуф
10
44
18
20
9
14
Менса
92
Акпа
92
Акпа
14
Менса
2
Дагба
26
Джоли
26
Джоли
2
Дагба
28
Перрен
10
Диуссе
10
Диуссе
28
Перрен
97
Айе
9
9
97
Айе
9
Синайоко
45
Онаиву
45
Онаиву
9
Синайоко
18
7
7
18
9
5
5
9
20
27
27
20
Остались в запасе
Осер
Дюнкерк
40
Тео Де Персен
ВР
97
Саад Агузуль
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
40
Люка Лавалле
ВР
82
Hugo Gambor
ЦЗ
10
Ángel Orelien
ЦФ
24
Elhadj Bah
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
97
Саад Агузуль
ЦФ
Остались в запасе
40
Люка Лавалле
ВР
82
Hugo Gambor
ЦЗ
10
Ángel Orelien
ЦФ
24
Elhadj Bah
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Пьер Вебо
Статистика матча Осер - Дюнкерк
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Главный судья:
Ahmed Taleb, France
Стадион:
Аббе-Дешамп
Новости команд
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