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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Амьен - Лаваль
Амьен - Лаваль: обзор матча 28 октября 2023
Амьен
28.10.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 12 тур
0 : 0
Завершен
Лаваль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Амьен - Лаваль
90'
+2
Замена
A. Gonçalves
️️️️
S. Sanna
Замена
А. Тапсоба
️️️️
Г. Какута
87'
83'
Замена
W. Benard
️️️️
А. Бобишон
83'
Замена
T. Thomas
️️️️
J. Roye
76'
Замена
Ж. Кадиль
️️️️
Р. Лабе Ласкари
Замена
O. Gene
️️️️
Ж. Гелин
71'
Замена
Ф. Бойя
️️️️
M. Fofana
46'
Желтая карточка
K. Kaiboue
34'
15'
Желтая карточка
Y. Balde
Желтая карточка
M. Fofana
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
(К)
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
22
Kylian Kaiboue
ЦП
17
Mamadou Fofana
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
50
Antoine Leautey
ЦФ
14
Луи Мафута
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Лаваль
30
Мамаду Самасса
ВР
3
Marvin Baudry
ЦЗ
23
Yasser Balde
ЦЗ
23
Папе Диав
ЦЗ
75
Амин Черни
ЦЗ
7
Thibault Vargas
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
18
Malik Tchokounté
ЦФ
4
Jimmy Roye
(К)
ЦФ
6
Sam Sanna
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
30
Owen Gene
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
7
Иван Икия Дими
ЦП
15
Youssouf Assogba
ЦФ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
Лаваль
1
Maxime Hautbois
ВР
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
26
William Benard
ЦП
8
Titouan Thomas
ЦП
28
Жуниор Кадиль
ПВ
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
9
Жордан Тель
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Гютне
3
Опоку
25
Гелин
14
Корчиа
2
Фофана
22
17
5
Какута
9
Кэрролл
14
Мафута
50
3-2-1-4
30
Самасса
23
Диав
75
Черни
7
3
23
14
Бобишон
6
4
18
3
Лабе Ласкари
25
Гелин
30
30
25
Гелин
17
34
Бойя
34
Бойя
17
5
Какута
15
Тапсоба
15
Тапсоба
5
Какута
14
Бобишон
26
26
14
Бобишон
4
8
8
4
3
Лабе Ласкари
28
Кадиль
28
Кадиль
3
Лабе Ласкари
6
39
39
6
Остались в запасе
Амьен
Лаваль
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
7
Иван Икия Дими
ЦП
15
Youssouf Assogba
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
1
Maxime Hautbois
ВР
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
9
Жордан Тель
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Остались в запасе
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
7
Иван Икия Дими
ЦП
15
Youssouf Assogba
ЦФ
Остались в запасе
1
Maxime Hautbois
ВР
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
9
Жордан Тель
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Оливье Фраполли
Статистика матча Амьен - Лаваль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Лаваль
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Главный судья:
Mickael Leleu, France
Стадион:
Stade Crédit Agricole la Licorne, Amiens
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